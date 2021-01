Desbordes rechaza carta de Carlos Larraín y asegura que “él pudo haber puesto a su candidato y acatar el resultado del Consejo General”

A las 20:00 horas del sábado, el consejo general de Renovación Nacional (RN) proclamó al ex ministro de Defensa, Mario Desbordes, como su abanderado presidencial con un 72% de apoyo para competir en las primarias de Chile Vamos. Hoy, en conversación con Mesa Central, Desbordes abordó su candidatura, la tensión interna al interior del partido durante los últimos y la diversidad que existe hoy dentro de la derecha.

El ex diputado se refirió a la carta que envió el ex presidente de RN, Carlos Larraín, a los consejeros regionales donde, entre otras cosas, hizo un llamado a postergar el consejo realizado ayer sábado y donde acusaba que esta instancia estaba siendo manipulada para conseguir que el exdiputado se “apoderara” del partido.

Al respecto, la figura presidencial de RN declinó polemizar y señaló que “la carta está llena de cosas que son realmente graves, yo lamento mucho el tenor de la carta. Él pudo perfectamente haber puesto su candidato y acatar el resultado del Consejo General”.

Respecto a su proclamación, el exdiputado dijo estar “orgulloso del resultado” y agradeció “a los que me apoyaron y también invito a conversar y a juntarnos con los consejeros que no me apoyaron ayer para que hagamos un proyecto colectivo” señaló, asegurando que no estarán todos. “El 2005 ya le pasó al presidente Piñera, el 2013 a Allamand, esto pasa en Renovación, es natural, pero espero que estemos la mayoría” indicó.

Sobre la diversidad de visiones que hay dentro de la derecha, esto fue confirmado por el ex ministro y apuntó a la importancia de entender ese escenario. “La centro derecha y Chile Vamos es una coalición diversa donde las distintas miradas tienen que confluir en un proyecto colectivo pero respetando esa diversidad”, y además enfatizó que “no hay una sola derecha, hace muchos años se intento aplastar esa diversidad y no lo podemos seguir permitiendo”.