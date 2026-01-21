Desde Biobío: Boric descarta reunión en terreno con Kast por incendios forestales

El Presidente Gabriel Boric continuó este miércoles con las visitas a terreno que ha estado realizando a las regiones afectadas por los incendios forestales.

El Mandatario, en esta jornada, se trasladó hasta la Región del Biobío para sostener una reunión de coordinación, en el puesto de mando de Conaf, en la comuna de Florida. En la zona, además, visitará Penco y Tomé.

Luego de la cita con autoridades locales, el Jefe de Estado entregó unas breves palabras a los medios de comunicación presentes. Desde Presidencia había anunciado previamente que la declaración que estaba prevista solo se realizaría si se cumplían “todas las condiciones de seguridad para los presentes”.

En su diálogo con la presa, Boric descartó una reunión en terreno con el presidente electo, José Antonio Kast, que hoy también se trasladó a esa zona afectada por los siniestros.

“Acá las operaciones no se dirigen solamente desde el lugar donde ven el fuego, hay que tener una visión conjunta y eso es lo que hace Bomberos. Con el presidente electo no me voy a reunir ahora en terreno , nosotros estamos en permanente contacto con los bomberos, tanto con los equipos y ya van a empezar las coordinaciones con el gabinete que nombró ayer, eso está a cargo del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, con Claudio Alvarado (titular de Interior de Kast)”, detalló.

Finalmente, apuntó que las visitas están concentradas en las citas con autoridades locales y para conversar con los vecinos, “porque es importante tener la versión de todos”.

Luego de su paso por Florida, el Mandatario se trasladó hasta la comuna de Penco, cuya localidad, Lirquén, fue una de las más afectadas. “Lo que le quiero transmitir a todos los chilenos y chilenas en particular a quienes han resultado damnificados aquí, en Punta Parra, en Lirquén, en Tomé, en todos los lugares, es que vamos a levantarnos. Estamos acá. Vamos a salir adelante. Estamos haciendo todos los esfuerzos desde el terreno y escuchando a los vecinos”, dijo tras reunirse con el alcalde de la comuna Rodrigo Vera.

Sobre la reconstrucción dijo que “esto es una tarea de Estado. Hoy día la responsabilidad, por supuesto, es del gobierno en ejercicio, yo soy el Presidente en ejercicio y somos responsables y por eso estamos acá“.

“Lo que nosotros le hemos transmitido al presidente electo y a su equipo es que toda la información está disponible y ahora que ha nombrado a su gabinete van a haber reuniones de los diferentes ministros.Tenemos varios ministros desplegados en terreno. Se entenderá que las reuniones tendrán que ser en las condiciones que se puedan,pero la idea es que haya continuidad. Acá no se puede el 11 de marzo partir de nuevo. Tiene que haber una continuidad para que esto sea lo más expedito posible“, recalcó.