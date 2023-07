Despejan vertedero ilegal en Maipú: operaban mafias dedicadas a la extracción de áridos y al retiro ilegal de escombros

En el marco del plan de recuperación de espacios públicos, a las 7.00 de esta mañana, un equipo especializado y maquinarias llegaron hasta el barrio Las Industrias en la comuna de Maipú, con el objetivo de realizar un operativo de despeje de un vertedero ilegal e iniciar fiscalizaciones de actividades irregulares.

En el operativo participaron diversas autoridades, como el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, la delegada de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, el seremi de salud, Gonzalo Soto y funcionarios de Carabineros y de la PDI.

De acuerdo a lo señalado por las autoridades, el vertedero obstruía el tránsito vehicular y peatonal de la calle San Juan de Chena, entre las calles Jorge Guerra y Paracelso. Para abrir el camino de San Juan de Chena, desde la municipalidad indicaron que es necesario retirar 4.800 m3 de basura, mientras que, para erradicar la basura se requieren 400 camiones de 24 m3.

“Para poder recuperar este espacio se necesitan cerca de 400 camiones de 24 metros cúbicos. Como municipio tenemos solo tres camiones de 12 metros cúbicos. Es decir, acá si no es con la articulación del Estado y coordinación de distintos municipios este operativo no sería posible”, indicó el alcalde Vodanovic.

Foto: Prensa Municipalidad de Maipú.

El jefe comunal, aseguró que sólo en ese sector se concentran más de 100 toneladas de basura, “a propósito de la actividad ilegal de un conjunto de mafias y bandas que operan con el negocio de la extracción de áridos y el arrojo de basura”.

Respecto a las mafias que operarían en el lugar, Vodanovic señaló que, permanentemente, llegan a ese lugar camiones por la noche, “algunos sin patente, con patentes de otros países, con sujetos armados que intimidan a nuestros funcionarios municipales y que han ido convirtiendo este espacio en un verdadero vertedero, donde llegaron al punto de bloquear la calle”.

Por su parte, la delegada presidencial, destacó que en el sector “no es solamente que personas particulares botan escombros, sino que acá hay verdaderas mafias de la basura, hay mafias que remueven arenales en los lechos del río y que amedrentan a funcionarios municipales”.

El seremi de salud, Gonzalo Soto, acusó que estos lugares exponen a un riesgo sanitario a la población, por lo que será su cartera la encargada de fiscalizar y “aplicar todas las medidas sanitarias que corresponden”.

De esa forma, los propietarios de terrenos que posean vertederos ilegales se exponen a una multa de hasta 1.000 UTM, así como a medidas sanitarias que incluyen cierres perimetrales.

Soto, explicó que las multas se pueden aplicar “de forma reiterada, no solo una vez, si en 30 o 60 días no se toma la medida sanitaria se puede aplicar nuevamente una multa”. En esa línea, precisó que, si la multa no es pagada “la Tesorería General de la República hace ese cobro y puede ser también a cuesta de la propiedad, puede embargar la propiedad si no se paga”.