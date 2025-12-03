Detienen a cuatro sujetos que disparaban contra un domicilio en Recoleta: sujetos intentaron huir al notar la presencia policial

Cuatro sujetos fueron detenidos luego de ser descubiertos disparando contra un domicilio en la comuna de Recoleta.

Los hechos se registraron pasadas las dos de la madrugada, cuando personal de Carabineros, que realizaba patrullajes por la comuna, se percataron de los disparos al llegar a la intersección de las calles Arzobispo Valdivieso y Puma.

Según detalló el capitán Ángelo Sobarzo, oficial de ronda Santiago Norte, al notar la presencia de Carabineros, los sujetos intentan huir del lugar iniciándose un seguimiento el cual concluyó en calle General Patton.

“Se logran detener a cuatro personas, todos masculinos, adultos, extranjeros todos, que se encuentran de forma irregular en el país, y al interior de este vehículo, que mantiene encargo por robo desde el mes de noviembre en la comuna de Talcahuano, se encontró cuatro armas”, detalló.

Junto con las armas en el vehículo se encontraron dos cargadores, uno con 28 y otro con 35 proyectiles, respectivamente.