Detienen a cuatro sujetos tras robo a empresa en Quinta Normal: uno mantenía una orden vigente por el mismo delito

Cuatro sujetos fueron detenidos tras robar una empresa ubicada en la comuna de Quinta Normal.

Los hechos se registraron en calle Julio Bañados, en la empresa Protubos, hasta donde llegó personal de Carabineros luego de recibir un llamado de alerta por parte de vecinos del sector.

En el lugar, es que descubrieron que la puerta se encontraba abierta y la presencia de alrededor de seis sujetos que estaban saliendo del local. Al notar la presencia policial es que estos se dieron a la fuga iniciándose un operativo por el sector.

A raíz de esto, es que se logró la detención de cuatro individuos, todos de nacionalidad chilena.

Según detalló el capitán de Carabineros, Luis Cofré, oficial de ronda Prefectura Rinconada, “A raíz del oportuno llamado vecinos, que comunicaron que en una empresa en el sector industrial de la comuna se encontraba un grupo de individuos realizando un robo, personal de carabineros de la 22° Comisaría de Quinta Normal logra frustrar esta acción delictual, como así la captura de cuatro de los sujetos involucrados en el hecho".

Además añadió, que uno de los sujetos mantenía una orden vigente por el mismo delito.