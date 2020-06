Detienen a mujer con coronavirus en metro Lo Valledor: aseguró que no sabía el resultado del examen

Esta mañana, en medio de una fiscalización en el metro Lo Valledor, Carabineros detuvo a una mujer que se encontraba en los registros de personas con Covid-19 positivo.

El capitán Cristián Matus Torres señaló que al entrevistar a la mujer, ella manifestó que “nunca le dieron el resultado del examen que se realizó”, por lo cual asumió que había salido negativa en el test.

La mujer debía permanecer en cuarentena hasta el día 13 de este mes, sin embargo se encontraba en dirección a su trabajo como guardia de seguridad.

El intendente metropolitano Felipe Guevara indicó que “para nosotros, desde el punto de vista sanitario, es una persona que no puede andar circulando. Se ha activado un protocolo”. Según informó, hasta el lugar llegó un furgón escolar contratado por la seremi de Salud y un equipo médico, para trasladar a la mujer a una residencia sanitaria.

En conversación con TVN, la mujer aseguró que con el objetivo de conocer el resultado de su examen, “llamé, llamé y llamé. He llamado todos los días pero no contestan el teléfono”. Además, contó que solo perdió el sentido del olfato y del gusto, pero que no ha tenido otras complicaciones ni dificultades respiratorias.

“Me van a llevar detenida porque ahora recién me vine a enterar que estaba positiva y no tengo ningún problema, ellos están haciendo el protocolo como corresponde”, agregó.