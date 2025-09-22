Detienen a mujer que apuñaló a su pareja en Estación Central en presunto caso de VIF: hombre se mantiene en estado grave

Personal de Carabineros detuvo esta tarde a una mujer mayor de edad, quien lesionó de gravedad a su pareja con arma blanca en un domicilio de Estación Central, preliminarmente en un contexto de violencia intrafamiliar (VIF).

Según los primeros datos, los uniformados llegaron hasta un edificio de departamentos en calle Toro Mazote, donde, por razones que se investigan, la mujer agredió al hombre de nacionalidad venezolana, quien resultó con dos heridas cortopunzantes.

El sujeto -quien está en el país de manera irregular- fue trasladado hasta la ex Posta Central, donde se mantiene con lesiones de carácter reservado, pero consciente.

En declaraciones a CHV, una mujer que se identificó como amiga de la agresora, afirmó que esta fue golpeada por el sujeto, luego de que la detenida le comunicara que se iría del departamento que ambos compartían producto de agresiones anteriores.