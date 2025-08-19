Detienen a presunto autor de disparos contra base municipal de Seguridad de Estación Central

La tarde del lunes, Carabineros detuvo al hombre que la madrugada de esa jornada habría efectuado disparos en contra de la base de seguridad municipal de la comuna de Estación Central.

De acuerdo a los antecedentes del caso, cerca de ocho funcionarios municipales se encontraban al interior de la infraestructura cuando se percataron de un ruido proveniente del exterior. Pensaron que eran fuegos artificiales pero, tras notar evidencia balística, dieron aviso a personal policial.

Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) realizaron diversas diligencias que permitieron identificar a un sujeto como el presunto autor de los disparos.

El mayor Eduardo Torrejón, de la 58° Comisaría Estación Central informó que la persona detenida es un hombre en situación de calle, en cuyo poder mantenía “una munición calibre 9 milímetros y un cuchillo”.

Esta munición “coincide con la marca de uno de los cartuchos percutados que fueron encontrados en el sitio de suceso”, indicó la autoridad policial.

Además, señaló que el sujeto mantiene antecedentes “por tráfico de drogas y lesiones”, aunque resaltó que “no mantenía orden de detención vigente”.

Por instrucción del Ministerio Público, el individuo pasará a control de detención durante este martes. El mayor Torrejón explicó que se le imputarán delitos “de porte de munición, porte de arma blanca y, además, por la orden de detención emanada del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de daños y disparos injustificados”.

Cabe recordar que el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, informó que la semana pasada la central de llamados recibió una denuncia de parte de una vecina, quien alertaba que se estaría orquestando un ataque a la base de seguridad municipal.

El jefe comunal señaló que la mujer “había escuchado, a partir de conversaciones que estaban realizando los comerciantes ambulantes del sector de Toro Mazotte, que ellos planeaban realizar un ataque a esta central de seguridad con quema de vehículos y que iban a lanzar también disparos". “Esto finalmente se materializa”, indicó.

Esto se enmarcaría en las intervenciones que el municipio ha realizado para detener el avance del comercio ambulante. De hecho, el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, apuntó a una “venganza” de parte de estos grupos, precisamente por las fiscalizaciones municipales.

No obstante, desde Carabineros indicaron que el detenido no se dedicaría al comercio ambulante, puesto que se encontraría en situación de calle.