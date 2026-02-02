SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Detienen a sujeto acusado de homicidio de funcionario civil de Carabineros durante portonazo en Puente Alto: imputado tiene 20 años

    El delincuente fue detenido en la comuna de La Pintana y mantiene antecedentes policiales por robo con intimidación y receptación de especies. Este martes pasa a control de detención.

    Rodrigo Gómez S. 
    Rodrigo Gómez S.
    Foto: Referencial / Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Este lunes, funcionarios de Carabineros lograron la detención, en la comuna de La Pintana, del presunto implicado en el homicidio de un funcionario de la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile.

    El hecho se remonta al pasado 11 de enero, cuando la víctima fue abordada por un grupo de al menos tres delincuentes en Puente Alto, los que, premunidos con armas de fuego, intimidaron al funcionario policial cuando preparaba un viaje familiar a la playa.

    La víctima fue identificada como César Mercado Garzón, de 33 años, quien era estudiante de Turismo y funcionario civil de Carabineros, quien terminó gravemente herido en el hecho y fue sometido a múltiples procedimientos médicos -entre transfusiones de sangre y al menos seis cirugías en el Hospital Sótero del Río-, los que no dieron resultados exitosos.

    Durante esta jornada, desde Carabineros se comunicó la detención de un segundo implicado por el homicidio del hombre por parte del equipo del OS-9 de Carabineros, en conjunto al Ministerio Público.

    La institución policial señaló que el sujeto aprehendido tiene 20 años y mantiene antecedentes policiales por robo con intimidación y receptación.

    Pasará a control de detención durante este martes, alrededor de las 16 horas. Posteriormente, la institución entregará más detalles.

    Por este crimen, ya se mantenía otro menor de edad detenido en internación provisoria, el que fue capturado prontamente tras el hecho.

