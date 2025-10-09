Detienen a sujeto de 19 años que se trasladaba en un vehículo robado en Peñalolén

Un sujeto fue detenido en horas de la noche, por trasladarse en un vehículo que había sido robado horas antes en la comuna de Peñalolén.

Los hechos se registraron en el sector de la población Santa Julia en la comuna de Macul, donde personal de Carabineros se percataron de una camioneta que se trasladaba a gran velocidad y que se ajustaba a la descripción del vehículo sustraído.

Es así como comenzó un seguimiento controlado del vehículo, el cual iba acompañado de otro automóvil de color rojo.

El seguimiento se extendió hasta la intersección de Gregorio de la Fuente con calle Poconchile, donde el vehículo detuvo su marcha, siendo interceptado por Carabineros, mientras su acompañante escapaba del lugar.

En la camioneta se detuvo a un hombre de 19 años.

En la ocasión, tras las diligencias efectuadas por a sección de investigación policial de la 18ª comisaría, se logró identificar el segundo auto involucrado, el cual se encontraba abandonado a unas cuadras del lugar.