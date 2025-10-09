SUSCRÍBETE
Nacional

Detienen a sujeto de 19 años que se trasladaba en un vehículo robado en Peñalolén

El vehículo, que fue identificado por Carabineros, había sido sustraído horas antes en una encerrona.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Un sujeto fue detenido en horas de la noche, por trasladarse en un vehículo que había sido robado horas antes en la comuna de Peñalolén.

Los hechos se registraron en el sector de la población Santa Julia en la comuna de Macul, donde personal de Carabineros se percataron de una camioneta que se trasladaba a gran velocidad y que se ajustaba a la descripción del vehículo sustraído.

Es así como comenzó un seguimiento controlado del vehículo, el cual iba acompañado de otro automóvil de color rojo.

El seguimiento se extendió hasta la intersección de Gregorio de la Fuente con calle Poconchile, donde el vehículo detuvo su marcha, siendo interceptado por Carabineros, mientras su acompañante escapaba del lugar.

En la camioneta se detuvo a un hombre de 19 años.

En la ocasión, tras las diligencias efectuadas por a sección de investigación policial de la 18ª comisaría, se logró identificar el segundo auto involucrado, el cual se encontraba abandonado a unas cuadras del lugar.

Detienen a sujeto de 19 años que se trasladaba en un vehículo robado en Peñalolén

Presidenta del Banco Central: "Lo correcto es hacer lo difícil y muchas veces impopular"

"Una nueva fase de la IA": en qué consiste el acuerdo "masivo" anunciado por OpenAI y AMD

El insólito cambio de arqueros en Japón para intentar evitar que Francia anotara el penal que les dio la clasificación

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

John Lennon en polera sin mangas en una azotea en Nueva York: la historia de una foto icónica

Rusia apoya el acuerdo entre Israel y Hamas para Gaza y pide a las partes "aplicar lo pactado"

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

