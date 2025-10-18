Dictan prisión preventiva para imputado por violación de la hija de su pareja en Alto Hospicio

El Juzgado de Garantía de Alto Hospicio dictó la prisión preventiva para un hombre de 60 años que fue formalizado como autor de violación y abuso sexual hacia la hija de su pareja, una adolescente de 14 años.

El fiscal Cristóbal Platero informó que los delitos fueron perpetrados desde que la víctima tenía siete años. “El imputado, para poder acceder a la víctima, aprovechaba cualquier momento a solas con ella y especialmente desde que a la mamá de la víctima le diagnosticaron una enfermedad terminal”, acotó el persecutor.

Asimismo, Platero acusó que el imputado -de nacionalidad chilena- manipuló a la víctima para lograr su cometido y para que no lo delatara. Sin embargo, el año pasado la menor de edad le contó lo sucedido a una amiga, quien la instó a denunciar.

“De la develación de la víctima, quien ya muy afectada, incluso con intentos autolíticos, es que se pudo investigar gracias a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Iquique, en conjunto con la Fiscalía y también con el Servicio Médico Legal de Iquique, estos antecedentes los cuales se expusieron en la audiencia de formalización del imputado”, puntualizó el fiscal.

El Ministerio Público solicitó que el acusado cumpla la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que éste es un peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal respectivo acogió la petición y fijó el plazo de investigación en 60 días.