Diputada Karin Luck sufre intento de encerrona en la Costanera Norte

La diputada RN Karin Luck sufrió esta noche un intento de encerrona en la autopista Costanera Norte.

Según el relato de la parlamentaria, retornaba a Santiago desde el Congreso en su automóvil junto al periodista de la bancada RN, Francisco Águila, y Constanza Castillo, jefa de gabinete del Presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, cuando en una salida de la autopista, a la altura de La Concepción, comuna de Providencia, fue interceptaba por un vehículo del que se bajaron antisociales.

“Ahí llegó un auto blanco. Empieza a frenar de tal modo que no puedo correrme para el lado. Ahí se bajan tres tipos y empiezan a pegarle a los vidrios, al menos vi a uno con pistola, con un arma, nos empezó a pegar a los vidrios”, relató la legisladora.

Uno de los delincuentes rompió con un martillo el vidrio de asiento del copiloto, puesto en el que viajaba Castillo. “En algún minuto, no me pregunten cómo, llego y los trato de chocar, para ver si se corren, porque no me funcionaba con los nervios la reversa, por lo que no me podía mover, y empiezo a tocar la bocina y empiezan a llegar autos. Ellos (los asaltantes) vieron que comenzaron a salir muchos autos de la Costanera y agarraron su auto y se fueron hacia el oriente”, agregó Luck.

Tras el hecho, la parlamentaria y sus acompañantes, concurrieron a Carabineros para realizar una denuncia por el intento de asalto.