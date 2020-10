Diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) fotografía papeleta del voto y lo sube a Instagram

Hace 3 horas

El parlamentario se defendió señalando que "no se le sacó una foto al voto, se le sacó una foto a la papeleta. Lo que castiga la ley es sacar una foto al voto, es decir cuando tú marcas la preferencia (...). No hay cohecho, porque el voto no está marcado".