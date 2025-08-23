Diputados de RN ofician a Cordero y Elizalde por retraso en pago de asignación de riesgo a Carabineros

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ofició a los ministros Luis Cordero (Seguridad Pública) y Álvaro Elizalde (Interior), debido al retraso de nueve meses en el pago de un bono a carabineros, como parte de una asignación de riesgo aprobada como incentivo para enfrentar al crimen organizado.

Los diputados critican que durante el transcurso de 2025 estos dineros no se han pagado a los funcionarios policiales, pese a que está establecido en la ley de reajuste 2024 y fue anunciado en la cuenta pública del Presidente Gabriel Boric del año pasado.

El proyecto discutido y aprobado en el Congreso establecía que “otorgase a contar del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2025 un bono mensual, de cargo fiscal, al personal de orden y seguridad que perciba las gratificaciones especiales de Riesgo, de Operaciones Especiales, de Fuerzas Especiales y de Protección de Autoridades”.

De acuerdo a la tabla contenida en el proyecto, para el personal que perciba la gratificación especial de Riesgo, el bono corresponderá hasta un 10% del sueldo.

Para personal que perciba la gratificación especial de Operaciones Especiales, será del 2,5%, al igual que para quienes reciban la gratificación especial de Fuerzas Especiales y de Protección a Autoridades.

En la práctica, este monto igualará a un sueldo completo extra al año para los policías que reciban las gratificaciones especiales de riesgo.

Sin embargo, a casi nueve meses de iniciado el año, el pago aún no se ha materializado por la inexistencia del decreto que debía fijar las proporciones específicas, ya que el monto final queda abierto de acuerdo a cada escalafón.

“Lo señalado precedentemente supone un incumplimiento grave de los compromisos adquiridos por el gobierno ante el Parlamento y una bofetada a quienes son nuestra primera línea frente a la amenaza más grande que tenemos como sociedad: el crimen organizado”, advierten los parlamentarios RN en el oficio.

La acción se suma al requerimiento presentado por los diputados de la bancada de la UDI, Marlene Pérez (ind.) y Cristhian Moreira, quienes anteriormente decidieron oficiar al Ministerio del Interior.

En los requerimientos expuesto a los secretarios de Estado por parte de los legisladores RN, se solicita aclarar cuál de los dos ministerios, de Seguridad Pública o del Interior, es el encargado de dictar el faltante reglamento.

Además, solicitan “informar respecto del estado de publicación o avance de dicho reglamento” y, en caso contrario, informar las razones en el retraso de nueve meses.

Asimismo, requieren información sobre cómo se procederá con los pagos de manera retroactiva para aquellos funcionarios que reunían las condiciones para recibir los montos.

El diputado Andrés Celis criticó que “no estamos hablando de un trámite administrativo cualquiera, estamos hablando de un incumplimiento grave del gobierno frente a un compromiso adquirido con el Parlamento y, lo más importante, con quienes están en la primera línea combatiendo al crimen organizado”.

“Este bono no es un regalo, es un reconocimiento justo a la exposición diaria al riesgo que enfrentan los carabineros”, agregó.

“La falta de un decreto que establezca las proporciones de pago refleja improvisación, desorden y, lo que es peor, una falta de respeto hacia la institución y sus funcionarios (...)”, manifestó Celis.

En tanto, la diputada Camila Flores apuntó contra el Ejecutivo, al cuestionar que “el gobierno del Presidente Gabriel Boric debe entender que no se combate el crimen organizado con discursos, sino que con hechos. Y pagar este bono es un mínimo acto de justicia, de gratitud a quienes ponen en riesgo sus vidas, los que están todos los días defendiéndonos, nuestros carabineros (...)”.