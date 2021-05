Diputados integrantes de la Comisión de Educación presentan proyecto para suspender el Simce y la evaluación docente en 2021

Durante esta jornada, los diputados Camila Rojas (Comunes), Camila Vallejo (PC), Rodrigo González (PPD) y Juan Santana (PS), integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara, presentaron un proyecto de ley para suspender el Simce y la evaluación docente para este año.

En 2020, por primera vez desde su creación en 1988, la prueba Simce fue suspendida debido a la pandemia. En su lugar, se aplicó una prueba muestral para evaluar el impacto del Covid-19 en los estudiantes.

“Le vamos a dar una rápida tramitación porque creemos que es fundamental. Nos lo han planteado las comunidades educativas. Hemos visto con preocupación y con lamento la actitud del ministro Figueroa, que en cada una de sus declaraciones maltrata a las y los profesores de Chile, con sus acciones de insistir en estas evaluaciones que agobian a las comunidades educativas”, dijo la diputada Camila Rojas.

El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Juan Santana, dijo que “este proyecto va a ser puesto en tabla a la brevedad para que su tramitación sea igualmente ágil”.

En la presentación de la iniciativa estuvo presente el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, quien respaldó el proyecto. “Nos parece que este proyecto viene a poner sensatez frente a lo que hubiésemos esperado del ministerio, dadas las condiciones, dada la crisis sanitara, dada la problemática de pandemia y también dada la crisis económica que existe”, dijo Díaz.

En ese sentido, pidió que “no se despilfarren recursos en pruebas de este tipo. Hemos tenido antecedentes de que ambas pruebas significan un costo por sobre los 30 mil millones de pesos. Eso nos parece absolutamente un despropósito frente a la realidad que están viviendo hoy en día millones de niñas, niños y sus familias en sus hogares”.

En ese sentido dijo que “esos recursos deben ser destinado a entregar posibilidades de conexión a nuestros estudiantes porque todavía tenemos un tercio de estudiantes de Chile que no tienen posibilidades de conectarse, porque no tienen recursos, porque no tienen las posibilidades las familias de costear Wi-Fi o costear los implementos para esta conexión”.

Hasta enero, el Mineduc esperaba poder realizar el Simce para 2021. En esas fechas presentó la propuesta del plan de evaluaciones nacionales e internacionales al Consejo Nacional de Educación (CNED), para los años 2021 a 2026, para que fuera aprobado por ese organismo.

En ese entonces, el Consejo Nacional de Educación advirtió que se necesita un plan B en caso de que este año no se pueda aplicar el examen.