Dos personas heridas tras balacera en La Pintana: habrían disparado en más de 50 ocasiones

Dos personas lesionadas, una de ellas de gravedad, dejó una balacera ocurrida en la comuna de La Pintana.

Los hechos se habrían producido cuando los afectados se encontraban al interior de un vehículo, ocasión en que habrían sido atacados por desconocidos.

De acuerdo a lo que detalló el Fiscal ECOH Fernando Anais, “existían al menos 50 evidencias balísticas encontradas en el lugar y estamos haciendo las diligencias en orden de poder establecer cuál sería la dinámica de los hechos y cuáles serían los motivos del delito”.

Según agregó, mientras una de las personas fue trasladada hasta el Hospital Padre Hurtado, mientras que de la otra se desconoce su ubicación.

De acuerdo a la información preliminar, los atacantes habrían utilizado más de un arma y en el lugar fue encontrada una pistola. “No sabemos si es que el arma era de las personas que iban a bordo del vehículo blanco o de los sujetos que los habrían interceptado, también eso es materia de investigación”, detalló el fiscal.

Personal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) junto a la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran investigando el hecho.