Dos sujetos fueron detenidos tras ser descubiertos con fuegos artificiales en Santiago

Dos sujetos fueron detenidos por personal policial luego de ser descubiertos con un gran números de fuegos artificiales en la comuna de Santiago.

Los sujetos fueron detenidos por personal de la la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Zona Metropolitana de Carabineros, quienes en el marco de un patrullaje descubrieron a los dos sujetos manipulando los fuegos artificiales.

Los funcionarios, se encontraban de civil de forma encubierta en zonas de alta incidencia delictual cuando se percataron de los sujetos, logrando de esta forma la incautación de los elementos.

En la ocasión, se logró recuperar fuegos artificiales de diferente tipo, así como otros subproductos de fabricación artesanal que contenían pólvora.

De acuerdo a la información policial, uno de los detenidos ya mantenía antecedentes por tenencia de fuegos artificiales.

Según señaló el capitán de Carabineros, Gustavo Arancibia, “los fuegos artificiales en Chile, en todo el territorio nacional, se encuentran totalmente prohibidos por la Ley de Control de Armas. Esto se debe a la peligrosidad que ellos conllevan al estar compuestos interiormente por pólvora”, añadiendo que "todas las actividades relativas al uso, porte, venta, exportación, importación, etc. de este tipo de elementos se encuentran prohibidos“.