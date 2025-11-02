OFERTA ELECCIONES $990
Nacional

Indagan ataque armado que dejó tres heridos en San Bernardo: uno está en riesgo vital

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

El Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público inició diligencias tras un triple homicidio frustrado ocurrido en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

Según información policial preliminar, el hecho se registró cuando un conductor y dos pasajeros fueron atacados a tiros mientras se desplazaban en un vehículo particular.

Estos resultaron heridos por impactos balísticos, siendo trasladados de urgencia al Hospital El Pino, donde uno de ellos permanece en riesgo vital.

NOTICIA EN DESARROLLO...

