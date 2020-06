El adiós del doctor Sánchez

Diles a todos que los quiero mucho.

El sábado 2 de mayo, Francisco Sánchez (31) recibió un llamado a su celular de su papá, el médico René Sánchez (66). Estaba desde hacía varios días internado en la Clínica UC San Carlos de Apoquindo. La llamada no era para contar ninguna buena noticia, pero a pesar de eso la voz del doctor Sánchez sonaba tranquila.

En esa conversación, su papá le explicaba que lo iban a tener que intubar. Su hija mayor, Paula Sánchez (38) cuenta que esa fue la última vez que alguien de la familia pudo hablar con su papá. Y, además de explicarle cómo iba a ser el procedimiento de intubación, les quiso decir que los quería a todos.

El gastroenterólogo René Sánchez supo que tenía Covid-19 el sábado 25 de abril. Se había hecho su examen PCR dos días antes, pero los resultados le llegaron recién ese día. Los síntomas, de hecho, partieron la misma jornada en que se tomó el test del coronavirus.

Desde que supieron que estaba contagiado se aisló en su casa, en la que vivía con su señora y sus otras dos hijas: Josefina (34) y la menor, Isabel (29), quien tiene síndrome de Down. Pero Francisco optó por irse a la casa para ayudar a su papá.

Paula llamaba todos los días a su papá para saber cómo estaba, y cuando no le contestaba, llamaba a su hermano. Pero en los días posteriores empezó a tener escalofríos y fiebre.

El miércoles de esa semana, Francisco no aguantó y lo llevó, medio obligado, a la clínica. Luego de hacerle los exámenes, quedó en evidencia que tenía neumonía. Ese mismo día quedó hospitalizado en la unidad coronaria de la clínica. En ese recinto lo atendieron los profesionales que él mismo había formado en la Escuela de Medicina de la Universidad Católica (UC), donde era profesor.

El jueves le conectaron una máscara para respirar y lo trasladaron a la UCI. El sábado, su médico tratante habló con René y le explicó, a quien había sido su profesor, que sus pulmones estaban muy colapsados, sobreexigidos y que era necesario intubar. Tras esa conversación, él doctor Sánchez llamó a su hijo Francisco.

Sus inicios en Los Lagos

René Sánchez entró a la Escuela de Medicina de la UC en 1970. Luego de titularse se fue de general de zona al Hospital de Los Lagos, donde conoció a la tecnóloga médica Ana María Birke (67), la mujer que lo acompañó durante toda su vida.

Esos fueron sus orígenes, en un hospital pequeño, de un pueblo pequeño ubicado en la actual Región de Los Ríos. Estuvo ejerciendo en ese recinto hospitalario desde 1978 hasta 1984, cuando se devolvió a Santiago, ya casado, para hacer su especialidad de Medicina Interna y posteriormente la de Gastroenterología en la UC. Ahí comenzó a trabajar en el Hospital Sótero del Río, uno de los más grandes del país. Pero Sánchez siempre le guardó cariño al hospital donde se formó en el sur. Cada vez que podía, se escapaba a su campo en Los Lagos y visitaba el recinto. Sus hijos lo recuerdan: “Cuando salíamos a caminar por el pueblo, todos lo saludaban, lo reconocían”. Hoy, los funcionarios de allá quieren homenajearlo y ya hay una moción del director y de la Seremi de Salud para que el nuevo establecimiento que están remodelando lleve su nombre.

Junto con los funcionarios del hospital de la localidad de Los Lagos, provincia de Valdivia, cuando fue general de zona en los años 80.

Fue en el Sótero donde armó su carrera. Estuvo más de 20 años trabajando en la UCI. Su hija Paula recuerda que hace unos años su papá se tuvo que operar de un lipoma que tenía en la espalda, y ella y sus hermanos le decían que se atendiera en una clínica cercana a su casa. “¿Pero por qué?”, respondía él, quien se operó en el hospital.

Su compromiso era tal, que nunca dejó de atender a sus pacientes. Por eso, cuando el 3 de marzo se confirmó el primer caso de Covid-19 en Chile, su esposa y sus hijos sabían lo que podría a pasar. Pero no valía la pena entrar siquiera a discutirle que era adulto mayor y que tenía que cuidarse, señalan sus hijos.

Cuando en marzo hubo un brote en el Sótero, su señora llamó a una de sus hijas y le dijo que estaba preocupada, pero que ella no tenía mucho que hacer. René Sánchez no iba a dejar botados a sus pacientes. El sábado 18 de abril fue la última vez que Paula vio a su papá. Lo fue a visitar a su casa junto a su marido y sus dos hijos, sus únicos nietos. Después de almorzar, ya en la tarde, los tres conversaron sobre la pandemia.

El doctor Sánchez en los inicios de su carrera en el Sótero del Río, en 1986.

-Tío, ¿y no tiene miedo?, le preguntó su yerno.

-No, yo tengo que seguir yendo. Hay pocos médicos, las personas siguen enfermando y necesitan un médico que los atienda.

Paula recuerda que esa no era la primera vez que escuchaba ese argumento. “Cómo no los voy a atender?”. Esa claridad la tuvo siempre. “El hecho de pensar que iban a perder la hora o que no iba a poder pesquisar algo que era importante y después esa persona podía morir para él era una situación inconcebible”, recuerda la mayor de sus hijas.

La familia contagiada

La enfermedad Covid-19 no atacó solo a René. Su infección hizo que cayera su señora, su hijo Francisco y su hija menor, Isabel. Su esposa estuvo una semana hospitalizada con neumonía. Su hijo, cinco días, también internado, y la menor de la familia estuvo dos semanas, de las cuales la mayoría estuvo intubada.

La hospitalización de este médico fue una “montaña rusa” para su familia. Empeoraba y volvía a mejorar, pero más tarde caía de nuevo. Incluso, estuvieron a punto de extubarlo, pero no hubo caso. Ya en la UCI, cuando estaba en estado crítico, el equipo médico de la clínica le dio la oportunidad a la familia para ir a verlo. Fueron todos, menos su señora y su hija menor, que seguía conectada a un ventilador mecánico.

El martes 26 de mayo, los doctores los llamaron para informarles que le iban a bajar la oxigenación y les permitieron ir a verlo por segunda vez. Sabían que lo más probable era que esa sería la última posibilidad para estar con él. No todos pudieron, Isabel seguía hospitalizada. Entraron de dos en dos y estuvieron cerca media hora. A las 15.30 de ese día les informaron que había fallecido, tres días antes de que estuviera de cumpleaños.

Todo lo que vino después ocurrió muy rápido. Un funeral íntimo con algunos de los familiares. Ahí lloraron, rezaron sus oraciones favoritas y leyeron un poema. Pusieron flores, una foto de la familia y un dibujo que le había hecho su nieta Sofía (10). Al día siguiente, hicieron una misa por Zoom que quisieron compartir con todos los que quisieran conectar. Llegaron virtualmente más de mil personas. “Yo creo que el funeral chico e íntimo fue lo que él habría querido. De haber visto todo el alboroto que causó su muerte, se habría muerto por segunda vez, le cargaban los reconocimientos. Mi papá toda su vida fue anónimo. Escuchar cómo lo reconocieron y lo importante que fue para la vida de otros fue muy emocionante”, dice Paula, quien cuenta que su hija mayor, Sofía, quiere ser doctora igual que su abuelo.