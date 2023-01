“El momento no fue el más ventajoso”: Presidenta del PS cuestiona el timing en que Boric decidió anunciar indultos y apunta al Ministerio de Justicia

“Yo como abogada personalmente no soy partidaria de la institución del indulto, salvo en casos humanitarios, porque abren un flanco con el Poder Judicial”.

Con estas palabras la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic se refirió a la facultad que tiene el Presidente de la República de poder otorgar una serie de indultos por diversos motivos a personas que hayan sido condenadas por el sistema judicial chileno.

Sus dichos se dan en medio de la polémica que surgió por el beneficio que Gabriel Boric brindó a 12 personas condenadas en el marco del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, quien cumplía pena de cárcel por el robo a una sucursal bancaria.

“Yo creo que más que molestia, porque aquí no son temas de temperamento ni de molestarse, sí hay evaluación política”, dijo Vodanovic en Radio Universo y reconoció que el tema no le fue consultado ni informado en el marco de las reuniones de comité político que los timoneles de oficialismo sostienen con el gobierno todos los lunes.

“Yo creo que en medio de la discusión que se daba por la mesa de seguridad y con la importancia que tiene el tema de la seguridad pública en nuestro país y ad portas de llegar a algún acuerdo, el momento no fue el más ventajoso para la conversación política, porque de de hecho, le damos pie a la derecha para que se levante de la mesa, cosa que yo creo que estaban un poco a la espera de que ocurriera y finalmente ocurre. Aquí se le echa la culpa al Gobierno, pero la verdad es que cuando uno tiene una mesa de conversación y se para y se va, la culpa es del que se va. Yo creo que la derecha pudo haber ejercido todas las herramientas legales, pero no dejar esta mesa sin continuidad”, agregó.

En específico sobre los dichos del Mandatario en relación a los motivos que lo llevaron a otorgar los beneficios y, en específico a los cuestionamientos que hizo al caso de Jorge Mateluna, Vodanovic indicó que “el Presidente señaló, en las declaraciones que hizo para justificar estos indultos, yo creo que él ahí si cometió un error y lo reconoció él, al otro día, al hacer una necesaria aclaración respecto de lo que significaba esto y que en ningún caso estaba queriendo desconocer las facultades del Poder Judicial”.

Pero advirtió que “creo que se está creando un clima que me preocupa, en general (...) Esto de aparecer enfrentando a los poderes del Estado creo que no es bueno, no puede haber una pugna. O sea, la separación de poderes es necesaria en la democracia, es indispensable, hay un control que se ejerce entre los poderes. Pero no me parece es que se aparezca tensionando las relaciones, que haya una pugna, aparente, entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, porque creo que finalmente todas estas tensiones institucionales le hacen muy mal a un país. El caso de Perú y lo que ocurre allá y que nosotros lo vivíamos distante, hoy estamos viviendo situaciones muy parecidas en el Congreso”.

Finalmente, sobre los cuestionamientos surgidos hacia algunos de los beneficiados por el indulto, debido a los antecedentes con los que contaban como los casos de Luis Castillo, quien registraba una condena previa por delitos comunes y que estando detenido había recibido sanciones internas de Gendarmería. Además del caso que reveló este jueves, La Tercera PM sobre que Juan Olguín Rivera, otro de los beneficiados, llegó a tener siete órdenes de detención en su contra, la timonel afirmó que en el Ministerio de Justicia “se sabía a quienes estaba indultando”.

“Yo me imagino que será la ministra de Justicia la que tendrá que explicar detalladamente, yo trabajé en el Ministerio de Justicia, en la división jurídica y bueno, habitualmente si se estudia una posibilidad como esta se hace un informe muy detallado de cada una de las personas. A mí no me tocaron indultos, pero si me tocó informar rebaja de condenas, que es otra facultad que tiene un ministro (...) informe muy detallados de las personas. Por lo tanto, creo que al menos desde el Ministerio de Justicia se sabía a quienes estaba indultando, no puedo señalar que el Presidente tenía la ficha o toda la información de cada una de las personas, pero sí imagino que en el Ministerio de Justicia lo habrán tenido a la vista”, planteó.

“Sí creo que políticamente el Presidente tenía en su programa, comprometió esto. Y él tenía una íntima convicción de que aquellas personas, algunas de ellas que habían participado en el estallido social tenían derecho a ser indultados. Desconozco todo el tipo de análisis interno”, cerró.