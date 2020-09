El regreso de Jaime Mañalich

Una de las últimas apariciones públicas de Jaime Mañalich fue a mediados de junio, fecha en que presentó su renuncia al gobierno como ministro de Salud. Desde esa fecha el médico desapareció de la esfera pública, incluso cerró su cuenta oficial de Twitter. Su sucesor, el Dr. Enrique Paris asumió la titularidad del ministerio, siendo la nueva cara visible frente a la gestión de esta inédita pandemia.

Sin embargo, Jaime Mañalich volvió a estar palestra tras la decisión de la oposición de presentar una acusación constitucional en su contra. El libelo es liderado por la diputada del partido Comunes, Claudia Mix. Este fin de semana el ex titular de Salud realizó una extensa entrevista donde defendió su gestión. Otra acción que realizó Mañalich fue la reapertura de su cuenta oficial de Twitter, la cual había sido cerrada en el intertanto de su dimisión.

Para Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, el arribo de Mañalich coincide con la fuerte ofensiva de la oposición para acusarlo constitucionalmente por el manejo de la pandemia. Cabe destacar que el libelo se puede presentar cuando un ministro está en ejercicio de sus funciones o en un máximo de 3 meses desde que la autoridad dejó el cargo.

“Mañalich se desplegó en los medios el fin de semana para construir un ambiente que lleve a que esa acusación constitucional no prospere, no avance. Lo que busca es plantear que la acusación no contra él, sino contra el Presidente de la República. Ese es el discurso que comunicacionalmente está instalando Mañalich”, detalla Moreno.

Por su parte, los parlamentarios del oficialismo, ministros y el propio titular de Salud, Enrique Paris han salido a defender la gestión del ex ministro.

Reacción de los internautas

Los usuarios de Twitter han sido bastante críticos con el reciente actuar de Jaime Mañalich. “Lo ven como una maniobra, un intento de zafar de este proceso de acusación constitucional, por su desafortunado manejo de la pandemia”, detalla el académico de la Universidad Central.

¿Cuál sería la estrategia de Jaime Mañalich? A juicio de Marco Moreno, la ex autoridad sanitaria trata de salir a contrarrestar el ambiente que existía en su contra y que hace factible la acusación constitucional. “Busca cambiar el clima, generar un cambio en las redes sociales y en los medios tradicionales”, recalca.

Además, ha intentado relativizar los cuestionamientos que existen a su gestión. “Ha manifestado que el ministerio de Salud y otras instituciones tenían modelos que fracasaron. Por ejemplo, hace referencia a pronósticos que tenían organismos o instituciones académicas que decían que el número de muertos iba a ser mayor. Sale a contrarrestar esos números, realizando el impacto de que nadie estaba preparado para enfrentar esta crisis”, refuerza.

En el análisis sobre este regreso de Mañalich, realizado por el Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central, sobresalen conceptos en el territorio digital, como pandemia, COVID, enfermos y muerte. “La semántica está marcada por el manejo de la pandemia, con un fuerte foco en la responsabilidad que se le atribuye al ministro y a su gestión”, reflexiona el académico.