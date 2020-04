El relato de un aislado en residencia sanitaria: “Uno como funcionario de la salud sabe que está expuesto a contagiarse en cualquier momento”

El Ministerio de Salud (Minsal) cuenta con 40 residencias sanitarias y 2.154 piezas en el país para personas que deben hacer la cuarententa por coronavirus, que no puedan realizarla en sus casas. De ese total, hay 439 habitaciones en la Región Metropolitana, 322 en Valparaíso, 238 en Coquimbo y el mismo número en la Región del Biobío.

Según el Minsal, las residencias cuentan con pieza individual, baño privado, servicio de alimentación y cuidados de salud. Hay hoteles que se han habilitado como residencias para recibir a personas que están haciendo cuarentenas preventivas tras haber llegado del extranjero generalmente y otras donde se está atendiendo a personas contagiadas. Ese es el caso de una residencia en La Araucanía “donde atienden a pacientes en condición de vulnerabilidad o riesgo sicosocial o clínico”, cuenta la enfermera Marina Inostroza, coordinadora de la Residencia Sanitaria Temuco.

“Ya han pasado 13 días desde que tuve el primer síntoma. Fue superrápido todo, no tuve síntomas respiratorios al principio y mi examen dio positivo. Fue para estar en aislamiento y proteger a mi familia. Fui el segundo o primer paciente que llegué acá. El estar acá da mucho que pensar, es muy solitario pero lo agradable es la atención que uno tiene. Uno como funcionario de la salud sabe que está expuesto a contagiarse en cualquier momento”, dice el paciente Andrés San Martín.

Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales, explica que “personas que hayan dado positivo para Covid-19 y que por su estado de salud no requieren una hospitalización, pero no tienen condiciones en su hogar para cumplir una cuarentena efectiva, pueden acceder a estas alternativas de las residencias sanitarias. En ellas contamos con equipos de salud que se ocuparán de su atención. Hay seguridad, alimentación y servicios de aseo. Todos estos servicios no tienen costo alguno para las personas porque esto es una acción de salud pública, porque buscamos evitar el contagio de personas de alto riesgo”.