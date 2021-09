“El último carrete”: Senda y Transportes lanzan campaña que llama a transitar con responsabilidad en estas Fiestas Patrias

Esta mañana el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones junto al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) dieron a conocer la campaña de prevención de siniestros viales “El Último Carrete”, iniciativa que se enmarca en el plan “18 Seguro” de cara a estas Fiestas Patrias y que busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de conducir de manera responsable y sin consumir alcohol o drogas.

Según indicaron las autoridades, en los últimos cinco años se registraron 5.732 siniestros de tránsito durante Fiestas Patrias, los que ocasionaron 145 fallecidos y 3.828 lesionados.

“En esta oportunidad queremos llamar la atención de un grupo particular: Conaset hizo un análisis de la información de siniestros y la participación especialmente del segmento de jóvenes entre 15 y 29 años, y queremos poner foco en ellos, porque las cifras son impactantes y queremos evitar más siniestros, más fallecidos, más lesionados”, señaló al respecto la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.

Solo durante el año 2020, puntualizó, las personas de este segmento - entre 15 y 29 años - participaron en 32 mil siniestros viales, de ellos 415 fallecieron, y más de 14 mil quedaron lesionados.

“Son cifras que requiere atención, especialmente del segmento en el que se trata. Por eso, estamos llamando la atención sobre conducción responsable, sobre evitar consumo de sustancias. Entre las cifras surge información valiosa para enfocar las políticas preventivas: Un 17% de ese segmento declara haberse subido a un vehículo conducido por alguien que consumió alcohol o marihuana”, indicó. “Eso refleja que hay un comportamiento temerario. Las causas estas asociadas a la velocidad, a la conducción sin atención suficiente, y en general a condiciones que reflejan o falta de experiencia o falta de cuidado en la conducción”.

Como parte de la campaña, el spot “El Ultimo Carrete” se difundirá a contar de hoy en TV y redes sociales, y tiene como objetivo transmitir a la ciudadanía la importancia del autocuidado en el tránsito mostrando la historia de una pareja que sufre un siniestro vial con sus amigos por conducir bajo los efectos del alcohol.

En este sentido, la secretaria ejecutiva de Conaset, Johanna Vollrath, destacó que “cuando se toma una mala decisión en el tránsito, se pone en riesgo la propia vida como también la de personas inocentes”, agregando además que si bien hemos vividos momentos complicados por la pandemia, “ahora que tenemos la oportunidad de salir de casa, el llamado es hacerlo con responsabilidad”.

Sobre este tema también hizo hincapié el director nacional de Senda, Carlos Charme, quien señaló que “todos los años hacemos un llamado a la prevención y le pedimos a las personas que se cuiden, pero esta vez queremos hablarle a quienes potencialmente pueden cometer un delito, a quienes pueden terminar dañando su integridad o la de otros y con ello cambiar su vida o la de otros para siempre”.

“El consumo de alcohol y otras drogas puede llevarnos a actuar con irresponsabilidad, a destruir vidas sin pie atrás. Por eso a ti, que vas a salir, te pido que si lamentablemente vas a consumir alcohol u otras drogas, no conduzcas, no arriesgues tu vida ni la de los demás, no dejes que esta sea la última celebración”, agregó.

Durante las Fiestas Patrias del año pasado, se registraron 594 siniestros de tránsitos en los que 22 personas perdieron la vida y más de 446 resultaron lesionadas. La principal causa de fallecidos fue la velocidad imprudente y pérdida de control del vehículo (9 víctimas fatales), seguido por la imprudencia del peatón (3), la imprudencia del conductor y el alcohol en conducción (2).