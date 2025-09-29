Emiten aviso meteorológico por lluvias y fuertes vientos en la Región de Magallanes

Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), emitió dos avisos meteorológicos para la Región de Magallanes, producto del pronóstico de lluvias y vientos para esta semana.

De acuerdo con el organismo, la condición climática proyectada es la de un sistema frontal que afectará la zona desde la mañana de este martes y hasta la noche del miércoles.

Las zonas donde caerá lluvia son las de cordillera austral norte, insular norte y pampa patagónica norte.

El Archipiélago de los Chonos, que incluye islas como las Duchas, Guaytecas, Traiguén y San Lorenzo, y el Estrecho de Magallanes con la Isla Magdalena y la zona de Punta Arenas, son las zonas que se verán más afectadas con la caída de 25 a 53 mm de agua para el martes y 30 a 58 mm durante el miércoles.

Además de las precipitaciones, también la región registrará vientos, calificados de normales a moderados, desde la tarde de este lunes y hasta la tarde del miércoles, asociado a un jet de bajo nivel.

Las ráfagas afectarán las áreas de la cordillera austral norte, cordillera austral sur, insular norte, insular central, pampa patagónica norte y pampa patagónica sur.

En las comunas de Punta Arenas y Porvenir se prevén, para este lunes y martes, ráfagas de hasta 100 km/hr, las que se espera que declinen para el miércoles a entre 50 y 90 km/hr.

En Magallanes también existe un aviso por tormentas eléctricas, vigente para esta jornada.