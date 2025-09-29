Emiten aviso meteorológico por lluvias y fuertes vientos en la Región de Magallanes
La zona estará afectada por un sistema frontal que se extenderá hasta el miércoles.
Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), emitió dos avisos meteorológicos para la Región de Magallanes, producto del pronóstico de lluvias y vientos para esta semana.
De acuerdo con el organismo, la condición climática proyectada es la de un sistema frontal que afectará la zona desde la mañana de este martes y hasta la noche del miércoles.
Las zonas donde caerá lluvia son las de cordillera austral norte, insular norte y pampa patagónica norte.
El Archipiélago de los Chonos, que incluye islas como las Duchas, Guaytecas, Traiguén y San Lorenzo, y el Estrecho de Magallanes con la Isla Magdalena y la zona de Punta Arenas, son las zonas que se verán más afectadas con la caída de 25 a 53 mm de agua para el martes y 30 a 58 mm durante el miércoles.
Además de las precipitaciones, también la región registrará vientos, calificados de normales a moderados, desde la tarde de este lunes y hasta la tarde del miércoles, asociado a un jet de bajo nivel.
Las ráfagas afectarán las áreas de la cordillera austral norte, cordillera austral sur, insular norte, insular central, pampa patagónica norte y pampa patagónica sur.
En las comunas de Punta Arenas y Porvenir se prevén, para este lunes y martes, ráfagas de hasta 100 km/hr, las que se espera que declinen para el miércoles a entre 50 y 90 km/hr.
En Magallanes también existe un aviso por tormentas eléctricas, vigente para esta jornada.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.