En vivo | Caso Silala en La Haya: se desarrollan alegatos orales y observaciones de Chile a las contrademandas de Bolivia

*Para cambiar el audio hay que hacer clic en el ícono 🌐, y ahí seleccionar el idioma español para la reproducción.

Desde las 9.00 (hora chilena) se desarrolla este miércoles una nueva jornada en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el caso del río Silala.

Según el cronograma difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, para este miércoles se contemplan los alegatos orales y observaciones de Chile a las contrademandas de Bolivia.

De modo telemático, expuso el profesor Stephen McCaffrey, académico de Derecho Internacional en Mc George School of Law de University of the Pacific (California) y especialista en recursos hídricos transfronterizos.

McCaffrey comentó que Bolivia fundamentó sus reivindicaciones en “la desconcertante idea de un río fabricado o de aguas fabricadas”.

“Bolivia no ha presentado absolutamente ninguna base jurídica para apoyar su pretensión de que estas aguas, que fluyen a través de canales y que terminarían fluyendo a través de la frontera internacional para llegar a Chile independientemente o no de la existencia de las obras, deberían quedar exentas de la aplicación de la ley sobre cursos de agua internacional”, señaló el experto.

El académico insistió en la definición del Silala como un curso de agua internacional, un sistema de aguas superficiales y subterráneas, unitario.

El Silala es un curso compartido de agua entre Chile y el vecino país. En marzo de 2016 el exmandatario boliviano Evo Morales amenazó con denunciar el supuesto robo del recurso hídrico. Frente a esto, Chile tomó la iniciativa y demandó a Bolivia ante La Haya, exigiendo el derecho al uso equitativo del río.

El Estado chileno argumenta que por 100 años Bolivia consideró que el Silala era un curso de agua internacional, que fluía naturalmente desde Bolivia hasta Chile. En el Tratado de Paz y Amistad de 1904, firmado por ambos países, se ve el río cruzando la frontera entre Chile y Bolivia.

También expuso en favor de Chile el experto internacional Alan Boyle, profesor emérito de Derecho Internacional en la Universidad de Edimburgo y especialista en derecho internacional del medioambiente, derecho del mar y recursos hídricos compartidos.

Las fechas clave

Así, el pasado viernes 1 de abril, tuvo lugar la primera jornada de alegatos con las exposiciones de la parte chilena. Esta semana, durante los alegados del lunes y martes, Bolivia presentó sus argumentos.

El jueves será el interrogatorio a los expertos convocados por Chile.

Para el viernes 8 de abril se contempla el interrogatorio a los expertos convocados por Bolivia.

El lunes 11 de abril, en tanto, será la segunda ronda de alegatos orales de Chile.

El miércoles 13 será la segunda ronda de alegatos orales de Bolivia, incluidas las contrademandas y finalmente el jueves 14 será la última sesión de alegatos orales y respuesta de Chile a las contrademandas de Bolivia.