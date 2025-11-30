Armada encuentra cuerpo de hombre de 70 años tras denuncia por presunta desgracia en Valparaíso

La Capitanía de Puerto de Valparaíso confirmó el hallazgo del cuerpo de un hombre de aproximadamente 70 años, luego de que familiares denunciaran una desaparición durante la madrugada de este lunes.

De acuerdo a los antecedentes entregados por la autoridad marítima, el aviso ingresó cerca de las 04.00 horas. Con esa información, se activó un operativo de búsqueda en las zonas bajo responsabilidad de la Capitanía.

En ese sentido, sindicaron, el hombre realizaba de manera habitual pesca deportiva en sectores del borde costero.

El oficial de servicio, Mirko Fernández, detalló que “se recibió información de una denuncia por presunta desgracia correspondiente a una persona que estaba realizando actividades de pesca en el borde costero, entre el sector de Porvenir Bajo y caleta El Membrillo”.

Ante ello, se dispuso el zarpe de una lancha para efectuar labores de rebusca, y allí “se logró avistar y recuperar un cuerpo en el faro Punta Ángel,”.

El cuerpo fue trasladado hasta puerto, donde el fiscal de turno instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar los peritajes de rigor y confirmar su identidad.