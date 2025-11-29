Encuentran los restos de joven argentino desaparecido en La Serena

Este jueves, una embarcación de la Armada localizó el cuerpo de una persona flotando en el sector de Cuatro Esquinas con la Avenida del Mar de La Serena de la región de Coquimbo

Recién este viernes la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que el cuerpo correspondía a un adolescente argentino de 17 años que desapareció en la playa Cuatro Esquinas.

El joven fue arrastrado por el mar el pasado 17 de noviembre mientras se bañaba junto a sus hermanos y primos.

El prefecto Jaime Lazo, jefe de la Prefectura Elqui, explicó que “el personal de la Brigada de Homicidios en la Serena, junto a peritos del Laboratorio de Criminología Regional, lograron establecer científicamente, a través de peritajes dactiloscópicos, la identidad del cuerpo encontrado por personas de la Armada en el sector de Cuatro Esquinas”.