Alcalde de Angol y amenazas de muerte a jefes comunales: “Nuestro país está enfrentado a una situación muy compleja en la macrozona sur y hay que asumirlo”

El alcalde de Angol y miembro de la Asociación de Municipalidades de la Región de La Araucanía (AMRA), Enrique Neira, se refirió esta mañana a las amenazas de muerte que han afectado a seis jefes comunales de la macrozona sur.

Una acusación que realizó el lunes el alcalde de Cunco y presidente de la AMRA, Alfonso Coke, ante el jefe de la Defensa Nacional en la región, el general Edward Slater.

“Es una situación de preocupación”, comentó al respecto Neira -en diálogo con Tele13 Radio-, pero precisó que durante las reuniones con los integrantes de la asociación “debo ser muy honesto, tampoco ha sido algún tema en particular a tratar”.

“Nunca ha estado en la tabla, son cosas personales, cada cual las asume, yo diría, en su quehacer individual, pero no se ha hecho un consenso colectivo, una cosa de decir ‘chuta, organicémonos porque estamos amenazados’”, agregó.

En ese marco, aseguró que “estamos enfrentados a una situación de incertidumbre muy grande, entiendo que hay alcaldes que no dan ningún tipo de declaración”.

“Lamentablemente nuestro país hoy está enfrentado a una situación muy compleja en la macrozona sur y hay que asumirlo”, agregó.

En su caso personal, el alcalde de Angol comentó que “efectivamente me dejaron algunas pancartas, pero debo aclarar que el tema mío no es por el tema de la violencia rural, el tema mío pasa por la puesta en marcha del relleno sanitario que tenemos acá como organización Malleco Norte, con las comunas de Ercilla, Collipulli, Angol y Renaico, de la cual yo soy presidente”.

Según explicó, en agosto del año pasado, cuando se comunicó que el relleno sanitario ya estaba en condiciones de iniciar su funcionamiento y de recibir residuos domiciliarios, “esa noche se botaron dos torres que son camino hacia el Parque Nacional Nahuelbuta y dejaron unas pancartas escritas ahí en contra mía”.

En el escrito, recuerda, “manifestaban de que si yo iba a depositar la basura al relleno sanitario iban a venir por mi, por mis familias y por mis bienes”.

El jefe comunal, en ese sentido, señaló que “hay unas comunidades que consideran que no se hizo el trámite en su debido tiempo -yo en ese tiempo no era alcalde- no se hizo la consulta indígena y entonces ellos están contra el proceso con el cual se aprobó la construcción de este relleno sanitario”.

Sin embargo, expresó que “uno tampoco sabe quiénes son los que están detrás de esto, uno no puede así a buenas y medias calificar que son las comunidades o algo por el estilo”, y enfatizó que “tampoco considero que es bueno poder culpar en este caso a comunidades, sabiendo que ellos no tienen ninguna responsabilidad en eso”.

“Aquí debemos recordar que están los medioambientalistas, los ecologistas, entonces no es llegar y decir al aire ‘no, aquí las personas que están involucradas son las comunidades’, hay que ser respetuoso”, añadió.

Frente a estos hechos, aseguró que nunca presentó una denuncia. “El fiscal tomó contacto conmigo, también lo hizo la PDI, pero yo personalmente no hice ninguna presentación”, indicó, y precisó que -a su juicio- “cuando uno no tiene certeza a quién tiene que denunciar es como ir a perder el tiempo”. “Cuando asumimos estos cargos uno sabe a lo que se expone”, recalcó.

Sobre el funcionamiento del relleno sanitario para la asociación Malleco Norte, Neira explicó que “todavía no se ha iniciado” y que fue un acuerdo adoptado por los alcaldes que integran la asociación “para evitar cualquier situación de violencia”.

“No queremos exponer a nadie, nosotros estamos entregando nuestra basura en el relleno de Los Ángeles desde hace ya bastante rato, con un costo muy alto por lo demás”, sostuvo.

Ministra Vallejo apunta a reforzar el trabajo de inteligencia tras amenazas a alcaldes

El mismo día que el alcalde de Cunco denunció que jefes comunales de la macrozona sur han recibido amenazas de muerte, tras el comité político sostenido en La Moneda la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la acusación.

En la instancia, aseguró que “tomamos con harta responsabilidad cada uno de estos acontecimientos y por eso el Ministerio del Interior, respecto de las amenazas, se va a contactar”.

En esa línea, indicó que el tema fue conversado junto a la ministra del Interior, Izkia Siches, y también con los jefes comunales “para delinear los caminos a desarrollar, las acciones a tomar, de manera coordinada con los alcaldes, respetando sus decisiones y lo que consideramos sea más correcto para todos y todas”.

Así, enfatizó que “lo más importante para el Ministerio del Interior es poder definir una ruta común respecto de estas amenazas, sin pasar por alto su voluntad y realidad en particular”.

Dicha idea fue reiterada este martes. En entrevista con Buenos Días a Todos, la ministra de la Segegob abordó nuevamente las denuncias de amenazas de muertes.

En esta oportunidad, apuntó a reforzar el trabajo vinculado a la inteligencia, con el objetivo de “poder dar con los criminales, las bandas organizadas, los que cometen estos delitos, los que amenazan”. “Es la estrategia principal”, remarcó.

Así también, insistió en que ya se contactaron con los jefes comunales para evaluar “los pasos a seguir en conjunto”, ya que “no es llegar y nosotros tomar acciones por ellos, porque es delicado”.

“Todo lo que tiene que ver con querellas y todo eso es algo que primero se conversa con las autoridades, y nosotros no queremos pasar por encima de ellos”, sentenció Vallejo.