Enrique Paris, expresidente del Colegio Médico: “Si los chilenos responden, no serán necesarias medidas más drásticas”

El expresidente del Colegio Médico Enrique Paris fue convocado este lunes a La Moneda, donde se reunió con exministros de Salud y el Presidente Sebastián Piñera, para abordar la crisis sanitaria tras el alza de contagios por Covid-19 y el inicio de la fase 4 en el país. El médico, en entrevista con Radio Duna, se refirió a las divergencias en las posturas de las autoridades frente al uso de mascarillas o la necesidad de suspender las clases. Asimismo, el decano de la Facultad de Ciencias de la U. Mayor aludió los polémicos dichos del ministro Jaime Mañalich y sostuvo que el sistema de salud chileno “no es el mejor del planeta, pero sí es excelente”.

¿Qué es lo más importante que deben impulsar las autoridades en la etapa en la que nos encontramos?

La medida más importante es evitar la diseminación del virus. Para eso es clave tener los casos diagnosticados a tiempo, hacer aislamiento, educar a la población, sobre todo en lavado de manos, y estar preparados para recibir pacientes que se compliquen, que es lo que está ocurriendo. Paralelamente, a diferencia de otros países, tenemos que vacunar contra la influenza. Nosotros vamos a entrar al invierno y la campaña debe mantenerse. Hay que ser cuidadosos para no producir aglomeraciones. La autoridad sanitaria ha actuado bien en general.

El ministro de Salud indicó el uso de mascarillas en el Metro, pero luego el Presidente señaló lo contrario. ¿Qué le parece la disparidad de criterios?

Analizamos eso con mucha tranquilidad y mucha franqueza. El ministro (Mañalich) escuchó todas las opiniones y estuvimos de acuerdo en que haya una vocería única, y que los disensos se discuten antes de lanzar la noticia. En el caso de los colegios, el comité de expertos había recomendado que por el momento no se tomara esa medida (cuarentena), pero los alcaldes quisieron tomarla y la atención primaria y educación municipal depende de los alcaldes, entonces también hay que entenderlos a ellos. Sobre el uso de mascarillas también se conversó, y la OMS no recomienda su uso en pacientes sanos, sino que solo en pacientes enfermos y, sobre todo, en el equipo de salud. Quedamos de acuerdo en eso, el Presidente dijo ‘borrón y cuenta nueva, si se han cometido errores hay que solucionarlos, pero aquí tiene que haber unidad’.

¿Sería necesario un estado de emergencia?

Eso hay que estudiarlo. La gente debe entender que si se va a la casa con cuarentena tiene que quedarse en la casa. Y si no lo hace, obviamente va a estar diseminando el virus. Va a depender de la respuesta de los chilenos; si responden bien a las medidas no serán necesarias medidas más drásticas. Hay que pensar que este virus tiene repercusiones en la salud, la economía, en la sociedad y en las comunicaciones, por lo tanto, hay que ir tomando las cosas con rapidez, pero bien pensadas.

¿Estamos preparados?

Desde el punto de vista sanitario, estamos preparados. Al ministro (Mañalich) lo han molestado mucho por su frase...Chile tiene un sistema sanitario excelente, no “el mejor del planeta”, pero sí excelente. Yo creo que estamos preparados para esa etapa, para recibir pacientes graves, atenderlos bien en los hospitales. Incluso, se va a plantear la posibilidad de arrendar locales para hospitalizar a pacientes que tengan el virus, pero que entre comillas no estén enfermos, es decir, que no requieran tratamiento, medicamentos, etcétera. Yo creo que para la sociedad todavía no estamos bien preparados, la conciencia social. Por eso los medios de comunicación son fundamentales.