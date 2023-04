“Es muy satisfactorio que haya este avance”: ministra Tohá destaca detención de dos sujetos por homicidio del suboficial mayor Daniel Palma

Este lunes la Ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó en Radio Universo la detención en las últimas horas de dos sujetos por su presunta implicancia en el homicidio del suboficial mayor de Carabineros, Daniel Palma.

Según dio a conocer esta jornada La Tercera, uno de los sujetos detenidos es Luis Lugo Machado, hombre venezolano de quien la fiscalía había difundido su identidad y fotografías, mientras que el otro aprehendido -también de nacionalidad venezolana- fue identificado como Ovimarlixion Josué Garcés Briceño.

Ambos fueron detenidos en un domicilio en calle Nueva Imperial, Quinta Normal.

Al respecto, la ministra detalló que se ha estado trabajando en estos días “muy intensamente” en este caso.

“Ya tenemos dos personas detenidas, muy satisfactorio tener este logro. No nos revierte el dolor de la semana pasada, pero ciertamente cuando los culpables no son identificados, tenemos una sensación de frustración, de injusticia, de impunidad que no es tolerable”, expresó.

En esta misma línea, Tohá indicó como “muy satisfactorio que haya este avance en la investigación de hoy”.

“Es de esperar que continúe para identificar las otras personas que están pendientes”, añadió.

Respecto al caso, la ministra indicó que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregará más detalles de la detención durante la jornada de hoy.

El suboficial Daniel Palma fue abatido con un disparo en la cabeza el pasado miércoles 5 de abril, en medio de un intento de fiscalización a un auto en Avenida Matta, en la comuna de Santiago. Actualmente otros dos sujetos permanecen prófugos.