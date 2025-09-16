Escuela de Gendarmería abre proceso de admisión 2026

La Escuela de Gendarmería inició su proceso de admisión para alumnos de formación penitenciaria 2026.

La convocatoria es para mujeres y hombres de entre 18 y 25 años de edad con estado de salud compatible con el trabajo, antecedentes personales intachables y segundo año de enseñanza media aprobado.

Además, hay otra serie de exigencias a verificar, entre ellas, ser chileno, ser soltero, las mujeres deben cumplir con una estatura mínima de 1.58 metros, mientras que los hombres deben alcanzar 1.65 metros y contar con situación militar al día.

Los aplicantes que califiquen a las siguientes etapas deberán rendir evaluaciones psicológicas, exámenes médicos, pruebas físicas y entrevistas personales.

El listado completo de requisitos y formulario de inscripción se encuentra disponible en la página web escueladegendarmeria.gob.cl hasta el lunes 29 de septiembre a las 13:00 horas.

La jefa de la Sección Admisión de la Escuela de Gendarmería de Chile, Mayor Viviana Sanhueza Escobar, explicó: “En esta etapa inicial, deberán remitir la documentación necesaria, reunir certificados de nacimiento, de antecedentes personales, de estado de soltería, de situación militar al día, concentración de notas, entre otros. La inscripción se realiza mediante registro en línea desde el sitio oficial, con la verificación de identidad digital de Clave Única”.