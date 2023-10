Estallido social: senadora Campillai lanza dura crítica contra fiscal nacional y lo califica de “negacionista”

A casi cuatro años de que una bomba lacrimógena impactara en su rostro y le provocara la pérdida de la visión en sus dos ojos, la senadora Fabiola Campillai realizó un punto de prensa a propósito de un nuevo aniversario del estallido social, en donde calificó de “negacionista” al fiscal nacional Ángel Valencia.

Desde la Cámara de Diputados, la senadora Campillai, acompañada de un grupo de parlamentarios, se refirió a las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público para indagar acerca de las violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del Estado durante el estallido social.

Tras leer el comunicado, la legisladora criticó los dichos del líder del Ministerio Público, quien tras asistir a la comisión de Justicia en el Senado fue consultado por el avance de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad y aseguró que -con los antecedentes reunidos- no se ha detectado sistematicidad en los hechos donde se acreditaron violaciones a los derechos humanos.

“(Tenemos) investigaciones que están en curso, están vigentes, por querellas que se solicitan que investiguemos la eventual violación sistemática de DD.HH. Hemos detectado hechos que revistirían carácter de que se pueden calificar como violaciones de DD.HH., pero no hemos reunido antecedentes en esas investigaciones que permitan atribuir el carácter sistemático, sin perjuicio de que las investigaciones se encuentran todavía abiertas”, explicó Valencia.

10/08/2023 FISCAL ANGEL VALENCIA VASQUEZ FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Declaraciones que Campillai retrucó en duros términos: “No cesaremos en pedir justicia y si esa justicia no llega, ante los estándares internacionales en materia de derechos humanos la buscaremos. Ante las declaraciones del fiscal nacional de que en Chile no hubieron violaciones a los DD.HH., yo no sé en qué lugar está viviendo el fiscal nacional, porque en Chile hubo violaciones a los DD.HH. y yo soy una víctima de ello, así es que me pregunto cómo tendremos justicia ante el cual es negacionista al igual que los sectores de derecha”.

El caso Campillai y las cifras de Fiscalía

El 26 de octubre de 2019, la senadora Fabiola Campillai fue impactada en su rostro por una bomba lacrimógena cuando se disponía a tomar el transporte público para ir a su trabajo en la empresa Carozzi, la que le provocó fracturas en su rostro y cráneo, además de la pérdida de la visión en ambos ojos.

Por el ataque a Campillai, el 11 de octubre del año pasado, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de San Bernardo condenó a 12 años y 183 días de presidio efectivo al excapitán de Carabineros Patricio Maturana Ojeda por el delito de apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas.

Según datos entregados por el Ministerio Público, Maturana es uno de los 45 agentes del Estado -entre funcionarios de Carabineros y Ejército- que ha recibido una condena penal en el marco de las investigaciones por violaciones a los derechos humanos durante la crisis social, donde se han formalizado a 157 personas.

De acuerdo con Fiscalía, entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo del 2020, ingresaron 8.508 casos por violencia institucional. Desde entonces, y a cuatro años de que se iniciaran las mayores manifestaciones de los últimos años, el 81,6% de las causas ya están terminadas, ya sea con una condena, absolución, suspensión, decisión de no perseverar o en muchos casos archivadas.