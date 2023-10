“Estamos enfrentando una pandemia de asesinatos en Santiago”: el duro análisis de Orrego por crímenes de los últimos días

Un duro análisis hizo el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, por los crímenes ocurridos en la capital durante los últimos días. Sin ir más lejos, hoy un joven colombiano fue encontrado muerto en calle Tucapel Jiménez, en la comuna de Santiago, producto de un impacto de bala.

Dicho crimen se habría originado al interior de un departamento ubicado en el sector, que está a tres cuadras de La Moneda. La policía trabaja para aclarar los hechos.

En la misma comuna, ahora en calle Fray Camilo Henríquez, un sujeto dio muerte a balazos a su pareja, también de nacionalidad colombiana. La mujer tenía 20 años y recibió varios impactos balísticos. Así las cosas, durante la noche del viernes Carabineros reportó que tres hombres fallecieron producto de una balacera en un local irregular de comida rápida entre las calles Porvenir y Tocornal, en la comuna de Santiago.

Con todos estos antecedentes, Orrego señaló en su cuenta de la red social X: “Estamos enfrentando una pandemia de asesinatos en Santiago. Nos estamos acostumbrando a enterarnos de homicidios todos los días. Este no es el Chile que queremos y todas las autoridades tenemos que trabajar para frenarlo como primera prioridad”.

Asimismo, el gobernador llegó hasta el sector de Tucapel Jiménez y señaló: “Hoy día ocurrió en un edificio residencial de muy buena factura y a pocos metros de La Moneda. En otras ocasiones ha ocurrido en el barrio Brasil cerca de la casa del Presidente. Pero también ocurre en otros barrios, no importa donde ocurre sino que ocurre”.

“No sé si es (delincuencia) importada. Lamentablemente, en este caso son dos ciudadanos de nacionalidad colombiana. A mí no me gustaría decir que todo esto tiene que ver con los colombianos ni mucho menos o con una nacionalidad en particular, pero hay claramente delitos nuevos en Santiago: el secuestro, el sicariato, la extorsión, son delitos a los cuales no estábamos acostumbrados y lamentablemente han llegado a Chile y se reproducen con demasiada rapidez”, comentó.

Con todo, dijo: “La señal y la enseñanza que nos deja este lamentable hecho de violencia en Santiago es que no hay ningún bario completamente libre, esto ocurrió cerca de una comisaría, al lado de La Moneda”.