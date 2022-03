“Esto no me amedrenta”: convencional Marcos Barraza (PC) fue agredido en las afueras del exCongreso en Santiago

Durante la mañana de este lunes el convencional del Partido Comunista (PC), Marcos Barraza, fue agredido en las afueras del exCongreso en Santiago.

Según un registro audiovisual compartido por el mismo constituyente, se puede apreciar como es perseguido y encarado por una mujer sin mascarilla y con un pañuelo celeste en contra del aborto.

En un segundo, esta persona le pone una bandera chilena en la cara a Barraza, quien tras un breve forcejeo logra quitarse el implemento que tapaba por completo su rostro, mientras que la mujer le grita: “De qué tenís miedo, hombre”.

De hecho, en el mismo video se ve que un efectivo de Carabineros se acerca a la agresora y tras un breve diálogo la mujer continuó su camino. Sin embargo, minutos después la institución uniformada informó que la mujer sí fue detenida por la agresión.

“Hoy fui agredido por los fanáticos de la ultraderecha. Los que profesan la intolerancia y el odio”, sostuvo Barraza tras el hecho. Agregó que “esto no me amedrenta, al contrario me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos”.

Minutos más tarde, personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros acudió hasta el exCongreso para entrevistarse con Barraza y conocer más detalles de la agresión de la cual fue víctima.

Condena transversal a la agresión

Difundidas las imágenes, una serie de convencionales salieron a rechazar la agresión contra Barraza.

“Inaceptable ataque de manifestantes de derecha a convencional Barraza. Demuestran su incapacidad de diálogo y poco respeto por quien piensa distinto. ¿Este es el resguardo que da Carabineros a Convencionales?, no podemos normalizar estas agresiones”, indicó Janis Meneses (MSI).

Mientras que Elisa Giustinianovich (Ind) sostuvo que “condenamos rotundamente amedrentamiento de personas antiderechos quienes están continuamente acechando las afueras del Ex Congreso y el paso de constituyentes y asesores. En el debate constituyente no pasarán el odio y la intolerancia”.

Pedro Muñoz (Colectivo Socialista) también rechazó la agresión contra su par del PC: “Nadie, en ningún lugar y bajo ninguna circunstancia puede ser víctima de violencia por sus posiciones políticas. Rechazamos rotundamente estos hechos y solidarizamos con el constituyente Barraza”, dijo.

Desde sectores de derecha también rechazaron la agresión. La convencional UDI, Marcela Cubillos calificó el hecho como “muy violento. Bien que esté filmado e identificada la agresora. Y debe responder por su acción”.

Una postura similar fue la expuesta por la también convencional gremialista, Constanza Hube: “Inaceptable agresión a Marcos Barraza afuera del exCongreso. No puede existir doble estándar en la condena a la violencia. Cuidar la democracia significa que prime la tolerancia y los medios pacíficos para resolver las diferencias”.

Desde Evópoli, si representante en el órgano, Hernán Larraín señaló que era “absolutamente condenable las agresiones que sufrió el convencional Barraza. Ningún ciudadano puede ser agredido por sus ideas. La violencia no tiene justificación. Nunca”.