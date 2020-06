Eugenio Tironi y los aprendizajes que dejará la pandemia: “No creo en momentos salvadores y emancipadores, tampoco que vaya a cambiar demasiado nuestra forma de vida”

“Soy escéptico respecto a esta noción de que las catástrofes nos hacen mejores, que nos redimen de nuestros pecados o que nos vuelven más solidarios. Si fuese así no haríamos revoluciones (…) Entonces no creo que en momentos salvadores y emancipadores. Ahora tampoco creo que esto vaya a cambiar demasiado nuestra forma de vida”.

Esa es una de las reflexiones que realizó el sociólogo y fundador de Tironi & Asociados, Eugenio Tironi, en el marco de Conversaciones LT -un ciclo de diálogos exclusivos para suscriptores de La Tercera-, donde abordó este viernes los aprendizajes que dejará la pandemia y analizó el contexto político y económico a nivel nacional y mundial.

En esta línea, y ante los cuestionamientos al status quo, Tironi dijo que tampoco “cree” que “la globalización vaya a morir ni mucho menos” y aseguró que el capitalismo, al contrario de lo que muchos han planteado, “va a salir reforzado de esta pasada”.

“Cuando dicen fin del capitalismo, tengo hartas dudas, lo que sí tendremos probablemente es un nuevo capitalismo, donde emergen figuras muy icónicas”, dijo, refiriéndose a Bill Gates quien -según destacó- “fue quien advirtió esto, que ha venido trabajando esto, y es un tipo que ha hecho esta combinación entre filantropía y espíritu empresarial, entre buenas intenciones y organización. Y el es un hijo del capitalismo”, remató.

“Piñera sostuvo a Mañalich porque respondía a su instinto”

En conversación con la editora general de La Tercera, Gloria Faúndez, Tironi también analizó la gestión presidencial frente a la pandemia y aseguró que el estilo del Mandarario está “obsoleto” porque éste supone que “hay un tipo de conocimiento, que es el técnico, y particularmente económico, que ejerce el dominio y la hegemonía” y que también “desconfía de la duda, de la perplejidad, del desconcierto, y lo ve como un signo de debilidad”.

Para el sociólogo, “el (ex) ministro (Jaime) Mañalich terminó siendo el chivo expiatorio y quien encarnó este estilo. Pero, en realidad, quien estaba detrás de eso era el Presidente de la República. Él eligió y sostuvo a Mañalich porque respondía a su instinto, a su manera de ver las cosas, sobre todo a esta noción como competitiva de que estamos en el club de los países ricos, que vamos a estar en el ‘top five’ de la OCDE, que estamos mejor que Italia. Esa manía es la que obnubila”.

Sin embargo, reconoció que el Presidente ha sido capaz “de producir giros importantes”, a través de decisiones como la salida de Mañalich, Felipe Ward y Sebastián Sichel del gabinete y valoró que “aceptara” el marco que había fijado el grupo de economistas del Colegio Médico como base del acuerdo que se alcanzó con la oposición. “Se demoró, pero salió”, comentó.

“Veo difícil que emerja una figura desde la izquierda en los meses que quedan”

Tironi descartó que pueda emerger un liderazgo desde la oposición. “”Veo difícil que emerja una figura desde el mundo parlamentario o del campo intelectual o académico de la izquierda o centro izquierda durante los meses que quedan”, comentó.

A su juicio, “en estos tiempos tan convulsos, tan excepcionales pueden emerger figuras que no estaban en el radar. Yo creo que esas figuras van a surgir en la sociedad civil y van a surgir del mundo municipal, de gente que tenga realmente un cable a tierra”.

Pese a que el sociólogo reconoció que el sector “venía arrastrando problemas” y estaba “cojo” desde antes de la crisis, valoró el acuerdo al que el PS, el PPD y la DC llegaron con el gobierno. “Estuvieron dispuestos a romper un tabú que era que no se podía llegar a acuerdos con el gobierno si no era a través de un tipo de asociación o forma solidaria con todo el resto de la oposición. Aquí se dijo ‘saben qué más, nosotros vamos a ir adelante y si el diputado (Giorgio) Jackson se baja o el Frente Amplio no participa o el PC le va a disparar en contra, problema de ellos’”, aseguró.

“El proceso constituyente no puede pillarnos mejor”

El sociólogo también fue consultado si veía el proceso constituyente como un problema o una oportunidad considerando el creciente proceso de polarización que vive el país. A su juicio, este momento “no nos puede pillarnos mejor”.

“Ya no podemos generar la certidumbre que generábamos. No tenemos religiones, ideologías, en los cuales descansar para fundar sobre ellos la creencia que tenemos el mundo bajo control. Entonces, esto pasó a ser una condición permanente, que nos obliga a fortalecer un músculo y ese músculo es la inteligencia colectiva y sabemos ya no va a depender ni descansar en un grupo de académicos, de técnicos, de iluminados, sino que está mucho más distribuidas y para eso tenemos que crear foros, instancias de reflexión y de deliberación”, reflexionó el fundador de Tironi & Asociados.