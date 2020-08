Evelyn Matthei advierte que si se incumplen las medidas sanitarias en el paso a Transición de Providencia “la multa va a ser feroz”, llegando incluso hasta los 50 millones de pesos

Esta mañana, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei se refirió en Radio Pauta al paso de su comuna al etapa de Transición en el plan Paso a Paso del Gobierno, dejando así la Cuarentena desde el próximo lunes 10 de agosto.

Sobre esto, Matthei explicó que lo que más le preocupa es que la gente se relaje frente a las medidas de autocuidado, ya que “el virus está acá”, por lo que “estarán fiscalizando muchísimo” para verificar el cumplimiento de la normas sanitarias.

“Vamos a estar haciendo llamados de responsabilidad a nuestros vecinos que realmente se han portado increíble en estos casi tres meses (...) es super difícil en Providencia el encierro porque el 90% de nuestros vecinos viven en departamento, en edificios”, detalló.

Sobre cómo será la estrategia una vez estén en Transición, la alcaldesa indica que hace ya un mes vienen preparándose.

“Lo que hicimos fue que algunos funcionarios se enviaron en comisión de servicio a la seremía de Salud, y eso significa que ellos - nosotros le pagamos - pero dependen de la seremi de Salud - y por lo tanto tienen facultades para fiscalizar todo lo que tenga que ver salud, y además facultades para iniciar sumarios sanitarios”, detalla.

Según indica, los sumarios por incumplir la normativa impuesta por la pandemia “son bien feroces”, y pueden llegar hasta los 50 millones. “De hecho, una multa normal es de 2 millones por no acatar la norma de cuidado de la salud”, agrega.

”La multa va a ser feroz (...) Si se arriesgan, no lloren por la multa”, reiteró esta mañana sobre este mismo punto en Chilevisión.

Sobre cómo será la estrategia que utilizarán, la alcaldesa sostuvo que ya saben los lugares en donde se aglomera más gente.

“Tenemos todo un plan, sabemos ya por ejemplo cuáles son los paraderos de buses donde se congrega mas gente, sabemos cuáles son las estaciones de Metro en donde llega mas gente, tenemos claros cuales son los puntos en donde se nos puede presentar más conglomeración y vamos a estar fiscalizando”, indicó en Pauta.

Además de esto, agrega, los vecinos de la comuna “son super conscientes”, en el sentido de que ellos mismos son los que muchas veces denuncian, por ejemplo, si hay niños utilizando los juegos infantiles - cosa que en pandemia está prohibido.

“Entonces ojo que en verdad la multa le puede costar 2 millones de pesos, porque esto no es broma, esto no es chipe libre, nosotros tenemos que agradecer enormemente que podemos pasar a fase 2 y que significa un poquito de mayor libertad, un poquito, es un paso pequeño, pero eso no significa que cada uno pueda hacer lo que quiera”, advierte.

Sobre si hizo gestión para que la comuna pasara de fase - y que esa sería la razón de por qué finalmente la comuna de Santiago no pasó también a Transición - la alcadesa lo niega rotundamente.

“No, los que dicen eso no entienden nada de cómo sucede. El ministro Paris lo conozco desde que era presidente del Colegio Médico, es un hombre super estricto y jamas se va a dejar llevar por el lobby ni por nada”, sostiene.

Sobre la disminución de casos, indica, se debe a la gestión que se ha hecho por parte de la 19º Comisaría de Carabineros de la comuna, quienes según indica, les ha ayudado a controlar el comercio ilegal y así reducir los focos que pueden producirse por la conglomeración de personas.

“En Santiago les ha costado mucho mas controlarlo (el comercio ilegal), nosotros lo controlamos bastante, ese tipo de cosas ... nosotros obviamente tenemos nuestros fiscalizadores, que se han sacado la mugre tratando de controlar el comercio ilegal, pero sin Carabineros no lo habríamos podido hacer”, explicó.

Apertura de comercio y Costanera Center

Sobre la apertura de los comercios, Matthei reiteró que aquellos trabajadores de comercios no esenciales bi sean de la comuna, no podrán ir a trabajar.

Ante esto, indicó, quiere ver la forma de poder fiscalizar de forma efectiva “y que no mientan”

“Tengo que tener una reunión con el Metro, porque yo quiero saber por ejemplo, si uno mirando la tarjeta Bip!, pueda controlar dónde se subió (una persona), porque una cosa es lo que dicen donde viven, y otra cosa es que uno pueda controlar donde se subieron al metro o al auto”, indicó.

“Ahí tenemos que buscar cómo vamos a fiscalizar, que no nos mientan (...) el transporte público va a ser un lugar que vamos a controlar muy fuerte”, sostuvo.

Sobre la apertura del mall Costanera Center, indicó, debe ser muy estudiado.

“Obviamente tenemos varios centros comerciales, pero el ícono en donde nos vamos a jugar la sensación de que esto puede funcionar o que en realidad volvemos todo Chile a fase 1, es el Costanera Center, y creo que ellos además así lo han entendido, y es por eso que tenemos que empezar a trabajar junto con ellos y junto con los locatarios, códigos y formas de fiscalizar y que sean super estrictos”, sostuvo.

Nuevo gabinete

Ante la pregunta de si se le había ofrecido ser ministra del Interior y sobre cómo veía el cambio de gabinete del presidente Sebastián Piñera, Matthei indicó que sólo prefería responder la segunda pregunta.

Sobre esto, sostuvo que a su parecer “fue una muy buena medida el cambio de gabinete".

“Creo que fue con mucha inteligencia. Quiero también destacar realmente la buena disposición, la grandeza, la generosidad de todas las personas que dejaros sus puestos y llegaron al gabinete, en particular, me ha conmovido mucho la actitud de Mario Desbordes, porque el sí que lo hizo básicamente como una forma de unir a su partido y a todo Chile Vamos”, indicó

“Creo que realmente se sitió un respiro después de ese cambio de gabinete en Chile Vamos y espero que también en todo el país, creo que fue una muy buena mezcla de personas que además pareciera que están trabajando de forma super armónica”, agregó.