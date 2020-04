Evelyn Matthei: “Mañalich no es el gallo más simpático, pero ha tenido buenos resultados”

Esta mañana, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a la relación que ha tenido con el Ministerio de Salud en el contexto del brote de coronavirus en el país. En este sentido, aseguró que el ministro Jaime Mañalich “no es el gallo más simpático” aunque “ha tenido buenos resultados”.

“Ahora, que Mañalich no es el gallo más simpático, claro que no es el más simpático, pero que hasta ahora ha tenido buenos resultados. La verdad es que yo en general me entiendo con la subsecretaria Paula Daza”, expresó en la radio Universo.

“Él es pesado y yo también soy pesada”, añadió.

Evelyn Matthei y Jaime Mañalich (Archivo).

De todas maneras, la alcaldesa defendió a Mañalich, con quien compartió gabinete durante el primer gobierno de Sebastián Piñera: “Yo me imagino como está es ministro hoy día, viendo de dónde recibe los respiradores (...) la cantidad de tensión a la que debe estar sometido ese pobre hombre, Mañalich, no se lo doy a nadie”.

Evelyn Matthei y Jaime Mañalich coincidieron en el gabinete del primer mandato de Sebastián Piñera. La foto es de 2011.

Se distancia de alcaldes

Matthei también se distanció de los alcaldes que criticaron el “hermetismo” de Mañalich: “Yo opino totalmente distintos a los alcaldes. Esos alcaldes me van a decir que quieren estar seis meses en cuarentena, ¿y quién se va a hacer cargo? (...) la verdad que esta cosa romántica de una cosa total, sí quizás sería lo mejor para el virus, pero díganme ustedes cómo le va a dar comida todos los chilenos”.

En tanto, se refirió a la situación de Providencia, que dejó de estar en cuarentena total: “La gente se está portando en general muy responsable, y justamente fue eso lo que nos permitió salir de la cuarentena, y espero que no tengamos que caer de nuevo”.