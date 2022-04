Excluyen a director de INDH de seminario en Chiguayante por anuncio de protestas

“Los Derechos Humanos, tarea de todos, por un Chile con Derechos”, fue el nombre del seminario que tuvo lugar este viernes en la comuna de Chiguayante, Región del Biobío, organizado por el municipio.

Pese a que se invitó a la actividad al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, su participación fue cancelada por los organizadores.

El INDH emitió un comunicado explicando que el encuentro –en el que participan municipios de todo Chile– contaba dentro de sus expositores con el director del organismo, Sergio Micco.

Según el IND, el jueves autoridades del municipio les informaron que una de las expositoras habría condicionado su participación ante la presencia de Micco, pues no compartía sus ideas.

“Luego, se nos comunicó que un grupo de organismos de la sociedad civil estaban propiciando protestas en contra de la presencia del director. Hicimos ver que lamentábamos estas circunstancias, pero que ellas no impedirían la participación del INDH en el evento dado que, por el contrario, lo hacían aún más necesario para fortalecer una recta comprensión del respeto a los derechos humanos. Más tarde, se nos señaló que el municipio de Chiguayante no podía garantizar la seguridad del director de concurrir al evento. Todo esto fue confirmado directamente por el sr. alcalde don José Antonio Rivas, gesto que agradecemos. Finalmente, se nos hizo llegar un programa donde no se incluía al director”, detalla el comunicado del organismo.

El INDH expuso que “el fundamento mismo de nuestra democracia es el respeto y protección de las libertades de conciencia, de expresión y opinión de todo el pueblo de Chile, el único soberano”.

“Por ello, cuando comienza a primar una cultura de la cancelación por motivos ideológicos, en este caso hacia la principal autoridad de la institución nacional de derechos humanos, se corrompen dichos valores, quedando nuestra democracia a merced de quienes pretenden imponer una única verdad, a veces a través de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza. Esta cultura de la cancelación que se extiende por el país, como hemos visto estos dos últimos días en la Región del Biobío, debe ser condenada antes que las bases mismas de nuestra democracia sean corroídas”, advirtieron.

El evento se desarrolló sin que los invitados hicieran mención a esta situación.