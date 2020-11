Exministro Chadwick y exgeneral director Hermes Soto declararán como testigos esta semana en juicio por el caso Catrillanca

Esta semana, a partir del martes, el caso Catrillanca vivirá una jornada crucial luego de que la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía confirmara que deberán prestar declaración como testigos en el juicio oral que se retomará mañana, el exministro del Interior Andrés Chadwick y el exgeneral director de Carabineros Hermes Soto.

Así lo indicó el fiscal Roberto Garrido, quien sostuvo que “esta semana el Ministerio Público continuará presentando prueba de cargo, principalmente prueba testimonial, la que se producirá a través del sistema videoconferencia desde las ciudades de Concepción, Puerto Montt y también Santiago”.

Posteriormente, agregó que “las personas cuyo testimonio se recibirá a través videoconferencia son ex autoridades políticas y también ex autoridades de Carabineros. Dentro de la prueba que se va a presentar está contemplada la declaración del ex general de Carabineros y también del ex ministro del Interior”.

Se espera que Chadwick declare el jueves y Soto el miércoles.

Además, de acuerdo a la planificación, a partir de mañana martes también declararán en calidad de testigos los generales (R) Mauro Victtoriano (jefe de zona de La Araucanía al momento de los hechos) y Christian Franzani (ex director nacional de Orden y Seguridad).

En este caso se investiga la participación de miembros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros de La Araucanía, a quienes se les acusa de propinar disparos contra Camilo Catrillanca, lo que provocó su muerte mientras manejaba un tractor junto al menor M.P.C., momento en que fue herido a bala por munición calibre 5.56. Estos hechos ocurrieron en noviembre de 2018.