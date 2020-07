Exministro y miembro del consejo asesor Covid-19: “Las cifras no mienten, vamos en el camino correcto”

El exministro de Salud y miembro del Consejo Asesor Covid-19 Álvaro Erazo, se refirió esta mañana a la baja que se ha dado a conocer en los últimos días en las cifras de contagios diarios y manifestó que estas “no mienten, vamos en el camino correcto”.

En conversación con Cooperativa, el exsecretario de Estado -que ocupó el cargo durante el primer gobierno de Michelle Bachelet- agregó en este sentido que “se están aplicando medidas y están dando resultados”. Sin embargo, sostuvo que “lo más estricto es la última etapa, lo más importante es mantener las medidas. Cualquier relativización de ellas, que nadie la ha dicho pero a veces se malinterpretan las cosas, puede debilitar la capacidad de respuesta”.

Además, manifestó que la prioridad hoy deben ser la aplicación de medidas sanitarias ya que “la economía se puede recuperar, los muertos no se recuperan”.

“Así de simple. Quien no ha aprendido una lección de lo que hemos vivido en el mundo es hasta cierto punto, grotesco”, dijo indicando que “creo que Chile en algún sentido fue muy flexible. A mí el tema de las cuarentenas dinámicas no me convence y encuentro que fue una mala decisión porque hay temas de movilidad social”.

Sobre la transición a la “nueva normalidad” una vez que finalice la pandemia, el exministro aseguró que para esto “la comunicación social y el diálogo” que se generen van a ser fundamentales y que se tratará de un “gran desafío”.

En cuanto a las cifras entregadas diariamente y las diferencias entre los números de fallecidos del DEIS y del reporte del Minsal , Erazo señaló que “no puede pasar que en materia de cifras de mortalidad, siendo uno de los países más rigurosos en estadísticas sanitarias, tengamos que someternos a estas dudas. Lo más importante es decir que hay un instrumento, el certificado de defunción, hay una clasificación internacional de enfermedades y que cualquier elemento que aparezca respecto a Covid-19 y sus seis o siete afección, es causa de Covid”.