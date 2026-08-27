Expertos llaman a vacunarse contra el VPH ante fuerte alza de contagios: causa seis tipos de cáncer, además del cervicouterino

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es un grupo de más de 200 virus relacionados que se transmiten por contacto piel con piel durante las relaciones sexuales y aunque su vínculo más conocido es con el cáncer cervicouterino, el VPH puede provocar mucho más. Incluso, afectar a hombres.

El académico Mauricio Cuello en su presentación en el Encuentro Científico del Centro para la Prevención y el Control del Cáncer (Cecan), sostuvo que también causa cáncer anal, de vulva, vagina, pene y orofaringe. En 2022, estas patologías causaron 422.935 muertes.

Cuello, quien es investigador del Cecan y académico UC, advierte que “este virus no solamente afecta al cuello uterino, que es lo que inicialmente ha sido el foco de atención en la sociedad. En las mujeres que han tenido cáncer de cuello, también puede producir cáncer de vagina, cáncer de vulva y cáncer de ano”.

Y agrega que puede provocar incluso más enfermedades: “Este virus se puede transmitir por la actividad sexual. Cuando hay actividad sexual orogenital, por ejemplo, se puede transmitir a la boca y el virus en la boca también puede producir cáncer de cabeza y cuello. Esto es mucho más relevante en los hombres porque están expuestos a factores de riesgo que facilitan la infección persistente por el virus y hacen más difícil su erradicación, como es el caso de que ellos fuman mucho más y beben más alcohol”.

En su presentación, el académico recalca que “durante dos décadas hemos hablado del VPH casi exclusivamente como sinónimo de cáncer cervicouterino. Es una asociación correcta, pero incompleta.”

Y explica que en 2022, el VPH fue responsable de más de 831 mil casos de cáncer en el mundo - el cuello uterino representa el 75,6% de esa cifra-, pero el resto corresponde a otros seis sitios asociados al virus: ano, vulva, vagina, pene, orofaringe, cavidad oral y laringe. Y recalca que en Chile, el cáncer orofaríngeo asociado a VPH ya sigue la misma trayectoria que en Estados Unidos y Europa, donde superó en incidencia al cáncer cervicouterino.

Por eso, el experto recalca la importancia de la inmunización. En Chile, la vacunación se incluyó en el Programa Nacional de inmunizaciones en 2014 en la población femenina entre los 9 y los 14 años y, a partir del año 2019, se incorporó a los hombres en los mismos rangos etarios.

Dania Acuña, gineco-oncóloga y asesora del Observatorio del Cáncer, añade que quienes están fuera de estos grupos y quieran vacunarse también pueden hacerlo de manera particular, ya que la vacuna se encuentra disponible comercialmente en vacunatorios privados.

“ Todos se pueden inocular, porque la vacuna no tiene ninguna contraindicación. Lo que sí, no existen estudios que respalden la vacunación en mujeres que ya padecieron cáncer cervicouterino. Hombres y mujeres pueden vacunarse hasta los 45 años. La razón de establecer ese límite es que los estudios de la vacuna se realizaron hasta esa edad, no porque ocurra algo particular después de los 45”, explica Acuña.

Y la especialista recalca la efectividad de la dosis: “La vacuna contra el virus papiloma es una de las pocas vacunas que erradica el cáncer. Es tan buena y tan importante que ya tenemos países como Australia e Inglaterra que han erradicado el cáncer cervicouterino en el grupo vacunado” .

Con todo, el especialista del Cecan plantea que Chile tiene la posibilidad de avanzar hacia la erradicación del cáncer cervicouterino, aunque advierte que para lograrlo es necesario ampliar la cobertura de vacunación. “Idealmente, esto pudiese ser con cobertura por los sistemas de salud, pero todavía la vacuna en estos grupos etarios no está garantizada de manera gratuita, salvo situaciones bien específicas. Entonces, hay espacios de crecimiento a través de las políticas públicas para ir incorporando estas otras cohortes”.

En esa línea, el académico de la UC plantea que, si bien la recomendación contempla la vacunación hasta los 45 años, actualmente existen limitaciones presupuestarias para extenderla a toda la población de ese rango etario. Eso sí, propone avanzar de manera focalizada, priorizando a determinados grupos de mayor riesgo y ofreciéndoles la vacuna.