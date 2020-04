Exsocio chileno de PPK es retenido por la policía cuando abordaba avión que repatriaba a chilenos desde Perú

“Nuevamente nos encontramos con una medida arbitraria e ilegal”. Esta es la acusación que hizo hoy el abogado Juan Ignacio Piña respecto a un nuevo episodio que como defensa lo enfrenta a las autoridades judiciales peruanas. El penalista representa al empresario chileno Gerardo Sepúlveda, exsocio del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien se encuentra en ese país desde hace varias semanas tras ser citado como testigo clave en una de las investigaciones por soborno de la empresa Obredecht que se indaga en el vecino país.

Todo estaba listo y dispuesto para que Sepúlveda abordara un avión que había sido coordinado por Cancillería y que lo traería de vuelta a Chile a él y a otros chilenos que se encontraban en Perú aislados a propósito de la crisis del coronavirus. El arraigo, es decir, la prohibición para que Sepúlveda abandonara ese país, había cesado el 25 de abril, sin embargo y mientras abordaba, fue retenido por personal de migración que le aseguró que sin una orden judicial que así lo exprese él no puede salir de Perú.

La situación tomó por sorpresa al empresario y a su defensa. “Resulta incomprensible que no se respeten los plazos legales, su impedimento de salida había vencido el sábado y hoy no lo dejaron regresar”, alegó Piña. El expresidente del CDE sostuvo que “la incertidumbre ya se torna insoportable y eso como abogado es muy frustrante. Hoy tenemos un escenario de pandemia, de cuarentena total, normas que no se cumplen y plazos que no se respetan” y apuntó: “a la crisis sanitaria en Perú se suma una crisis de Estado de Derecho”.

La defensa ahora estudia una batería de acciones para lograr el retorno de Sepúlveda y el respeto de sus derechos que no ha perdido en su calidad de simple testigo.