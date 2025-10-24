Fallece hombre tras ser baleado en Recoleta: agresor descendió de automóvil y abrió fuego

Un hombre de 25 años falleció esta noche en la comuna de Recoleta, en la zona norte de la capital, tras ser baleado por un desconocido en la comuna de Recoleta.

Específicamente, el hecho se registró pasadas las 21 horas en calle Dorsal, en la intersección con Diagonal José María Caro.

Hasta el lugar arribó inicialmente personal de Carabineros, el que corroboró que la víctima -residente del sector- se encontraba tendida en la vía pública y presentaba, al menos, un impacto balístico en su torso.

Desde el Ministerio Público se determinó que la investigación quede a cargo del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la PDI.

Desde el lugar, el fiscal ECOH Manuel Zará señaló que “se trataría de un hombre de 25 años, chileno”, con antecedentes policiales.

Agregó que “las características del caso nos hacen presumir que podríamos estar en el marco de crimen organizado, pero eso va a ser parte de la investigación”.

Sobre la dinámica del hecho, sostuvo que “la víctima iba caminado, es abordada por un sujeto que realiza diversos disparos en contra de él”.

En tanto, el comisario Danilo Sepúlveda, de la BH Centro Norte, señaló que “el día de hoy, alrededor las 21.13 horas, aproximadamente, en circunstancias que la víctima transitaba por calle Dorsal, es abordada por un sujeto que desciende de un vehículo y le efectúa, a corta distancia, múltiples disparos”.

Sin embargo, la autoridad policial señaló que el cuerpo presenta, de acuerdo a la información preliminar, “un impacto, independiente de que hay nueve evidencias balísticas, como vainillas, en el lugar”.

Agregó que esto debe ser verificado por el exámen médico externo que se le practicará a la víctima en el lugar por un facultativo del Departamento de Criminalística.