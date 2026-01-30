Falso veterinario de Rancagua queda con arresto domiciliario

El Juzgado de Garantía de Rancagua dispuso las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional a Jorge Andrés Bustos Mellado.

El falso veterinario fue imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos consumados de ejercicio ilegal de la profesión, tráfico de drogas, fraude al fisco y delito contra la salud pública.

Se trata de ilícitos que el sujeto habría perpetrado desde 2023 en la capital de O’Higgins.

Según el ente persecutor, Bustos Mellado ejerció como médico veterinario sin haber obtenido el respectivo título habilitante.

En dicho contexto, habría realizado el 8 de febrero de 2025, la amputación de la cola de perro en una clínica veterinaria ubicada en calle Gamero.

Asimismo, el falso profesional se habría adjudicado, en 2023, fondos públicos por $8.000.000, de los cuales $400.000 no ha rendido.

Bustos fue detenido junto a Gabriel Eduardo Bastías Quevedo en el marco de un proceso investigativo realizado por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1° Comisaría de Carabineros de Rancagua, en coordinación con la Fiscalía Local.

Efectivos de la policía uniformada realizaron un allanamiento y clausuraron la clínica veterinaria que funcionaba de forma irregular.

En el procedimiento de entrada y registro que se concretó el miércoles 28 de enero de 2026 en el domicilio de los imputados, los efectivos policiales encontraron e incautaron en el dormitorio principal siete ampollas de fentanilo, una ampolla de morfina y, en una de las bodegas de la clínica, cuatro frascos ketamina, sin que los imputados contaran con autorización para almacenar estas sustancias controladas por la Ley 20.000.

En la audiencia de formalización, el magistrado Gianni Libretti Peña decretó también el arresto domiciliario total y arraigo nacional de Bastías Quevedo, imputado solo como coautor del delito de tráfico de drogas.

El juez rechazó la solicitud de la Fiscalía de decretar la prisión preventiva de ambos imputados, al considerar que las medidas cautelares impuestas resultan suficientes y proporcionales a los fines del procedimiento y comparecencia.

“No existen procedimientos médicos que se hayan acreditado, salvo el que se mostró en imagen por parte del Ministerio Público, realizados por el encartado. Lo que advierte en el video el tribunal es que el imputado sí está realizando una intervención, efectuando acciones propias del médico veterinario por lo menos en una acción particular”, razonó el magistrado, advirtiendo que respecto de Jorge Bustos Mellado sí existe un ejercicio ilegal de la profesión.

En cuanto al delito de fraude al fisco, el tribunal sostuvo que, en esta instancia inicial del proceso, no se aportaron indicios o presupuestos materiales que permitan acreditar el ilícito y la participación atribuida al falso profesional, al quedar establecido que adeuda $400.000 de un total de $8.000.000 de fondos públicos entregados en el marco de un programa para financiar procedimientos veterinarios.

Asimismo, sobre la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, el tribunal planteó que faltan antecedentes sobre la adquisición y comercialización de drogas controladas que se ocupan en procedimientos médicos.

Se fijó en 120 días el plazo de investigación.