Falta de elementos para el sellado de urnas complica fin de jornada en algunos locales de votación

Hace 2 horas

Imagen: CHV.

En La Reina un local no contaba con la cinta adhesiva amarilla y utilizaron papel alusa para resguardar los votos. En Puente Alto, en el Colegio Alicante del Sol, utilizaron una cinta industrial no oficial. En Campus Oriente, en Providencia, hubo mesas que al no contar con la huincha amarilla decidieron utilizar scotch.