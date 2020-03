Familia de mujer fallecida en Maipú diagnosticada inicialmente con coronavirus respalda a alcaldesa Cathy Barriga

La familia de la mujer fallecida en Maipú, -que fue diagnosticada con Covid-19 en una primera instancia por un test rápido, pero que luego se descartó tras efectuar el PCR-, defendió la gestión de la alcaldesa Cathy Barriga, quien fue criticada duramente por el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

La polémica entre Barriga y Mañalich se gestó el fin de semana, luego de que la alcaldesa en su cuenta de Instagram señalara que había un segundo fallecido en su comuna por el coronavirus. Al día siguiente, Mañalich dijo: “La alcaldesa de Maipú miente”. Junto a ello, descartó lo señalado por Barriga.

Ese mismo día se conoció que el origen de esta diferencia de diagnósticos se dio luego de que a la mujer se le realizara un test rápido que determinó que padecía Covid-19, lo que fue descartado con el examen PCR. Sin embargo, según señaló la familia, el protocolo que se realizó para el entierro de la mujer fallecida fue como si tuviera el virus, lo que dificultó su velorio. No pudieron vestir a la mujer ni velarla de forma tradicional.

Así lo afirmó el marido de la mujer, Max Terán, en el matinal de Mega, Mucho Gusto. “No la vimos, la tuvimos que sepultar desnuda con unas bolsas nylon”, reveló. Terán dijo un funcionario del ISP lo llamó posteriormente para decirle que su esposa no contrajo el virus.

“Si el (Mañalich) tenía la información de antes, ¿por qué no la dio? Ellos podrían haberme llamado”, dijo, y añadió que “a estas alturas no me interesa que me pidan disculpas si ya está todo hecho”.

“Se pudieron haber hecho cosas distintos, todos la querían mucho, había mucha gente que quería despedirse de ellas. Lo tuvimos que hacer vía Instagram. Se podría haber apurado el resultado final. Eso podría haber alivianado todo. Con el resultado final, podríamos haberle dado una muerte más digna”, dijo por su parte el hijo de la mujer.

“No la vimos, la tuvimos que sepultar desnuda dentro de unas bolsas, en un cajón precario porque había que sellarlo”, añadió.

El hijo de la mujer respaldó la gestión de Barriga en este caso. "La única que nos dio un respaldo moral. Ella vio el certificado que decía que el test era positivo”, señaló, y agregó: “La alcaldesa fue muy amable, ella llamó a mi papá y conversaron mucho rato. Ella no tenía por qué estar ahí, y estuvo ahí igual. Nos dio un pésame más significativo”.

“Estoy totalmente agradecido de la alcaldesa”, dijo por su parte el marido.