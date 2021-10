Figueroa y paro del Colegio de Profesores: “Esto muestra la indiferencia de sus dirigentes frente a miles de estudiantes que seguirán viendo afectados sus aprendizajes”

La tarde de este miércoles el ministro de Educación, Raúl Figueroa se refirió acerca del paro nacional convocado por el Colegio de Profesores tras el veto ingresado la semana pasada por el Presidente Sebastián Piñera a un proyecto de ley (Boletín 11.780-0), el cual otorgaba ciertos beneficios a los docentes mediante modificaciones al estatuto docente, incluyendo la consagración legal de las vacaciones de invierno, y la titularidad docente, entre otras medidas.

Al respecto, Figueroa indicó que en el actual contexto en que los alumnos “requieren la máxima continuidad en el proceso educativo”, es “incomprensible” que el Colegio de Profesores esté convocando a un paro.

“Esto muestra la indiferencia de sus dirigentes frente a miles de estudiantes, que seguirán viendo afectados sus aprendizajes y su futuro”, sostuvo.

“Es muy importante dejar en claro que el veto que hemos presentado no restringe ningún beneficio que actualmente tengan los profesores y apunta exclusivamente a resguardar la calidad del sistema educacional y evitar discriminaciones arbitrarias entre profesores y respecto de otros trabajadores”, agregó.

Ya la semana pasada, el titular de la cartera de Educación se había referido a este tema, indicando que el paro le parecía “una atrocidad” en el momento en que estábamos viviendo como país, en el contexto de la pandemia.

En aquella ocasión además, Figueroa sostuvo que hasta ese entonces no se habían podido reunir con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. “Hemos invitado permanentemente al Colegio de Profesores y no llegan. Es fácil instaurar la idea de que no hay diálogo cuando se niegan a conversar”, puntualizó hace una semana.