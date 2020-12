Fiscal antidrogas Luis Toledo por tiroteos: “No podemos normalizar la violencia, no podemos ver que las balaceras se constituyan como una cuestión normal”

Una “mejor coordinación” es lo que se necesita para frenar la escalada de violencia y balaceras en el país, dijo hoy el fiscal Luis Toledo, jefe de la Unidad Especializada en Drogas del Ministerio Público.

Esto ya que en los últimos días se han registrado varios tiroteos en la Región Metropolitana especialmente, que mantienen en alerta a las autoridades.

En conversación con Cooperativa, el persecutor manifestó que “el aumento de la violencia, la delincuencia y sobre todo, el crimen organizado, como se ha planteado los últimos días, es un antecedente que está sobre la mesa y que todos estamos atendiendo”.

“Todos quienes estamos, tanto en el Estado como en el servicio público, estamos obligados a coordinarnos y bajo ese punto de vista, sentarnos en una mesa para poder salir adelante con proyectos de ley que estén completamente informados y que doten a los investigadores y a los tribunales con mejores herramientas para poder llegar a puerto”.

Así, agregó que “no es habitual, no podemos normalizar la violencia, no podemos ver que las balaceras se constituyan como una cuestión normal, porque el país ha ido avanzando en los años, porque esto no es parte del progreso, no es parte del avance de los años y esto tiene que ver con un fenómeno, que si lo aceptamos y se normaliza, se instala”.

Respecto de las penas, Toledo señaló que “en crimen organizado, no pueden haber penas sustitutivas”. Así, planteó que “una persona que lidera una organización criminal puede tener una pena de tres años y un día o cuatro años y si no tiene antecedentes y tiene una irreprochable conducta anterior, y además colabora, se va a ir a la calle, nunca va a pasar por la cárcel”.