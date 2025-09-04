Fiscal de Arica por robo de vehículos en Chile: “Si las autoridades de Bolivia no actúan, se torna un delito muy complejo de persiguir”

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, en Desde La Redacción de La Tercera.

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, manifestó preocupación por la normalización de la venta de vehículos robados en Bolivia, la mayoría de ellos sustraídos en Chile para luego ser trasladados por los pasos fronterizos.

Este fenómeno delictual que va en ascenso esta semana cobró mayor relevancia luego de que el candidato presidencial boliviano, Rodrigo Paz, propusiera legalizar los autos robados que ingresen a Bolivia.

En diálogo con radio Universo, este miércoles, el persecutor regional minimizó los dichos del político, argumentando que por ahora no tienen ningun peso entre las autoridades bolivianas.

Sin embargo, precisó: “Esto no es nuevo y lo conozco de cerca porque fui fiscal jefe de Putre, que colinda con Bolivia, durante 7 años y en aquella época recordemos que ya hubo procesos de legalización“.

Carrera profundizó en la dificultad de rastrear este delito desde Chile debido a que envían los vehículos en cuestión de horas al país vecino.

Por lo mismo, destacó: “Si las autoridades de Bolivia no actúan en consecuencia, la verdad es que se torna un delito muy complejo de persiguir".

En ese sentido, Carrera aseguró que existe una naturalización de la compra de vehículos robados en Bolivia, a tal punto de que una patrulla policial fue identificado como uno de los vehículos que tenía encargo por robo en Chile.

Y añadió: “Uno va a Bolivia, se da cuenta que ni siquiera les interesa borrar la patente, por ejemplo, en el vidrio o en los espejos, no le sacan estos adhesivos que se pegan en nuestros vidrios por la revisión técnica. O sea, hay una naturalización del fenómeno y eso es lo complejo”.