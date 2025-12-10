VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscal defiende querella de capítulos por Vivanco: “Acordó un pacto ilícito con la finalidad de favorecer a una empresa”

    "Ella tenía un interés patrimonial y económico en el resultado de estas causas”, sostuvo Carmen Gloria Wittwer, buscando formalizar a la exsuprema.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Andres Perez

    La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisó este miércoles la querella de capítulos en contra de Ángela Vivanco.

    La querella de capítulos fue ingresada hace un mes por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, buscando que den luz verde a la formalización de la exjueza por su rol en la llamada trama bielorrusa.

    Para que se pueda concretar la formalización y solicitar medidas cautelares, la querella de capítulos debe ser acogida. La razón es que los hechos imputados ocurrieron cuando Vivanco tenía una protección especial por ser ministra de la Corte Suprema.

    Vivanco fue expulsada del Poder Judicial ante cuestionamientos por sus comunicaciones con Luis Hermosilla, reveladas a partir del teléfono incautado al abogado en el caso Audio.

    Entre los cargos que se consideraron en el procedimiento disciplinario en el máximo tribual figuraron las “irregularidades cometidas” en la tramitación y conocimiento de las causas por la disputa entre el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec y Codelco.

    Por su actuación en esa disputa, la pareja de Vivanco Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos están en prisión preventiva desde el 15 de noviembre.

    Coimas por cerca de $70 millones habrían pagado ambos abogados a Migueles, para que la exministra de la Corte Suprema favoreciera al consorcio al que Codelco terminó pagando cerca de 12 mil millones de pesos.

    En su alegato ante el tribunal de alzada, la fiscal Wittwer realizó una pormenorizada cronología de las acciones que se le cuestionan a la exjueza.

    “Nuestra teoría es que, además de tener esta relación estrechísima de amistad con los abogados que asumieron una de las partes, ella tenía un interés patrimonial y económico en el resultado de estas causas”, sostuvo la fiscal.

    Witter afirmó que “la ex ministra Vivanco interpuso su interés particular por sobre el interés general”.

    “Acordó un pacto ilícito con la finalidad de favorecer a una empresa, en este caso CBM, en el litigio generado con Codelco entre los años 2023-2024, acordando para ello el pago de una retribución económica para ella y terceros para resolver a favor del consorcio extranjero todas las instancias judiciales en que le correspondiera intervenir”, señaló.

    Más sobre:Ángela VivancoCorte de Apelaciones de SantiagoFiscalía de Los LagosTrama bielorrusaMario VargasEduardo LagosLuis Hermosilla

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boric condena acciones de los overoles blancos en liceos emblemáticos y advierte que “están cometiendo delitos”

    Fiscal explica trabajos de búsqueda de concejala María Ignacia González: “Queremos dar respuestas lo antes posible”

    Caso Gustavo Gatica: Fiscalía afirma que disparos que lesionaron a Gatica provinieron de Crespo y no de José Cárdenas

    Comisión de Hacienda del Senado aprueba proyecto de ley sobre convivencia escolar y lo despacha a Sala

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    “Es un grito el recobrar”: cómo la Biblioteca Nacional resguarda hoy el vasto legado de Gabriela Mistral

    Lo más leído

    1.
    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    2.
    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: impreciso 🟡

    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: impreciso 🟡

    3.
    Golpe a los jesuitas: Vaticano barre con las sanciones canónicas contra Felipe Berríos y revierte su expulsión de la Compañía de Jesús

    Golpe a los jesuitas: Vaticano barre con las sanciones canónicas contra Felipe Berríos y revierte su expulsión de la Compañía de Jesús

    4.
    Jara y Kast protagonizan reñido último debate a cinco días de elección presidencial

    Jara y Kast protagonizan reñido último debate a cinco días de elección presidencial

    5.
    Con defensa a la PGU y despliegue de parlamentarias: el llamado interno en RN para apoyar a Kast a días del balotaje

    Con defensa a la PGU y despliegue de parlamentarias: el llamado interno en RN para apoyar a Kast a días del balotaje

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Manchester City por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Manchester City por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Cruz Azul vs. Flamengo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Cruz Azul vs. Flamengo en TV y streaming

    Rating del martes 9 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 9 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Boric condena acciones de los overoles blancos en liceos emblemáticos y advierte que “están cometiendo delitos”
    Chile

    Boric condena acciones de los overoles blancos en liceos emblemáticos y advierte que “están cometiendo delitos”

    Fiscal explica trabajos de búsqueda de concejala María Ignacia González: “Queremos dar respuestas lo antes posible”

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Manchester City por TV y streaming

    Controlador de Sartor AGF, Pedro Pablo Larraín, pide anular quiebra y critica a liquidador nombrado por CMF
    Negocios

    Controlador de Sartor AGF, Pedro Pablo Larraín, pide anular quiebra y critica a liquidador nombrado por CMF

    Sondeo USS: Percepción sobre la economía mejora, pero personas destinarán menos presupuesto a las fiestas de fin de año

    Excandidato convencional y exCUT: Quién es el líder del gremio de trabajadores municipales que quiere formar una AFP

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación
    Tendencias

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    Cómo es el sistema antimisiles Arrow 3 que desplegó Alemania y que fue desarrollado por Israel y EEUU

    Unión Española confirma al DT para su “operación retorno” y Coquimbo encuentra al reemplazo de Esteban González
    El Deportivo

    Unión Española confirma al DT para su “operación retorno” y Coquimbo encuentra al reemplazo de Esteban González

    La explicación de Roberto Tobar a la polémica mano que dejó a la U fuera de la Copa Libertadores

    ¿Arturo Vidal o Fernando Ortiz? El directorio clave que definirá el futuro del DT y del resto del plantel en Colo Colo

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    “Es un grito el recobrar”: cómo la Biblioteca Nacional resguarda hoy el vasto legado de Gabriela Mistral
    Cultura y entretención

    “Es un grito el recobrar”: cómo la Biblioteca Nacional resguarda hoy el vasto legado de Gabriela Mistral

    De Interpol a Men I Trust: Lollapalooza 2026 anuncia sus sideshows

    Christopher Cross a fondo: “Mi amigo Frank Zappa era un genio”

    Corea del Norte lanza proyectiles hacia el mar Amarillo durante una serie de maniobras militares
    Mundo

    Corea del Norte lanza proyectiles hacia el mar Amarillo durante una serie de maniobras militares

    Brigitte Macron, en el centro de la polémica tras calificar de “sucias estúpidas” a activistas feministas

    Hija de María Corina Machado recibe en su nombre el Premio Nobel de la Paz en Oslo

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio